Сборная Англии обыграла команду Германии и вышла в четвертьфинал Евро-2020
Английская сборная одержала победу в матче против команды Германии со счетом 2:0 и вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. Трансляцию встречи вел «Первый канал».
Голами отличились Рахим Стерлинг, забивший на 75-й минуте, и Гарри Кейн, отправивший мяч в ворота немцев на 86-й минуте. Матч состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
В предстоящем матче четвертьфинала англичанам предстоит встретиться с победителями игры между командами Швеции и Украины, которая состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
Сборная России 21 июня проиграла команде Дании со счетом 1:4, заняла четвертое место в группе B и не прошла в плей-офф чемпионата. Россияне проиграли два матча из трех в рамках Евро-2020: еще одно поражение сборной нанесла команда Бельгии со счетом 0:3. В игре против финнов российские игроки победили со счетом 1:0.