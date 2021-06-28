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Испания выиграла у сборной Хорватии и вышла в 1/4 финала Евро-2020

Ведомости

Сборная Хорватии проиграла сборной Испании в 1/8 финала Евро-2020 со счетом 3:5. Встреча прошла в Копенгагене на поле стадиона «Паркен».

В основное время сборные сыграли в ничью (3:3), затем Испания забила два гола в ходе дополнительного времени. Победу Испании в дополнительное время обеспечили голы Альваро Мораты (100 минута ) и Микель Оярсабаль (103 минута).

Таким образом, сборная Испании вышла в 1/4 финала Евро-2020, следующая игра сборной пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля. Ее соперник будет определен сегодня после завершения матча Франция-Швейцария. 

Сборная России 21 июня проиграла команде Дании со счетом 1:4, заняла четвертое место в группе B и не прошла в плей-офф чемпионата. Россияне проиграли два матча из трех в рамках Евро-2020: еще одно поражение сборной нанесла команда Бельгии со счетом 0:3. В игре против финнов российские игроки победили со счетом 1:0.

Ранее по теме: В сборной России сообщили об отсутствии претензий к игрокам после Евро-2020

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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