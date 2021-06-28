Испания выиграла у сборной Хорватии и вышла в 1/4 финала Евро-2020
Сборная Хорватии проиграла сборной Испании в 1/8 финала Евро-2020 со счетом 3:5. Встреча прошла в Копенгагене на поле стадиона «Паркен».
В основное время сборные сыграли в ничью (3:3), затем Испания забила два гола в ходе дополнительного времени. Победу Испании в дополнительное время обеспечили голы Альваро Мораты (100 минута ) и Микель Оярсабаль (103 минута).
Таким образом, сборная Испании вышла в 1/4 финала Евро-2020, следующая игра сборной пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля. Ее соперник будет определен сегодня после завершения матча Франция-Швейцария.
Сборная России 21 июня проиграла команде Дании со счетом 1:4, заняла четвертое место в группе B и не прошла в плей-офф чемпионата. Россияне проиграли два матча из трех в рамках Евро-2020: еще одно поражение сборной нанесла команда Бельгии со счетом 0:3. В игре против финнов российские игроки победили со счетом 1:0.