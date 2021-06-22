В сборной России сообщили об отсутствии претензий к игрокам после Евро-2020
Тренеры сборной России по футболу не имеют претензий к игрокам в плане самоотдачи после проигрыша команде Дании на Евро-2020, сообщил журналистам пресс-атташе сборной Игорь Владимиров.
«У тренерского штаба нет претензий к игрокам в плане самоотдачи – равнодушных на поле не было. Но понятно, что и каждый в отдельности, и команда в целом могли сыграть лучше», – сказал Владимиров (цитата по ТАСС). Он отметил, что в сборной «очень сильно переживают» из-за результатов турнира. «Два поражения не входили в планы команды, хотя соперники были действительно из категории "топ"», – объяснил пресс-атташе.
По его словам, на итоговом собрании команды главный тренер Станислав Черчесов поблагодарил всех за работу на сборе и турнире, сказал о командных недостатках, «ментальной составляющей» и умении терпеть в сложные моменты. Разговор был профессиональным, но «достаточно спокойным и деловым». «Никаких претензий после турнира игрокам уже не предъявлялось, и если будет необходимость, то Черчесов сделает это в индивидуальном порядке», – рассказал Владимиров.
Российская сборная 21 июня проиграла команде Дании со счетом 1:4, заняла четвертое место в группе «Б» и не прошла в плей-офф чемпионата. Россияне проиграли два матча из трех в рамках Евро-2020: еще одно поражение сборной нанесла команда Бельгии со счетом 0:3. В игре против финнов российские игроки победили со счетом 1:0.