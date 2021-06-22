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В сборной России сообщили об отсутствии претензий к игрокам после Евро-2020

Ведомости

Тренеры сборной России по футболу не имеют претензий к игрокам в плане самоотдачи после проигрыша команде Дании на Евро-2020, сообщил журналистам пресс-атташе сборной Игорь Владимиров.

«У тренерского штаба нет претензий к игрокам в плане самоотдачи – равнодушных на поле не было. Но понятно, что и каждый в отдельности, и команда в целом могли сыграть лучше», – сказал Владимиров (цитата по ТАСС). Он отметил, что в сборной «очень сильно переживают» из-за результатов турнира. «Два поражения не входили в планы команды, хотя соперники были действительно из категории "топ"», – объяснил пресс-атташе.

По его словам, на итоговом собрании команды главный тренер Станислав Черчесов поблагодарил всех за работу на сборе и турнире, сказал о командных недостатках, «ментальной составляющей» и умении терпеть в сложные моменты. Разговор был профессиональным, но «достаточно спокойным и деловым». «Никаких претензий после турнира игрокам уже не предъявлялось, и если будет необходимость, то Черчесов сделает это в индивидуальном порядке», – рассказал Владимиров.

Российская сборная 21 июня проиграла команде Дании со счетом 1:4, заняла четвертое место в группе «Б» и не прошла в плей-офф чемпионата. Россияне проиграли два матча из трех в рамках Евро-2020: еще одно поражение сборной нанесла команда Бельгии со счетом 0:3. В игре против финнов российские игроки победили со счетом 1:0.

Ранее по теме: В Кремле прокомментировали проигрыш сборной России на Евро-2020
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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