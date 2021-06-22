В сборной России сообщили об отсутствии претензий к игрокам после Евро-2020

«У тренерского штаба нет претензий к игрокам в плане самоотдачи – равнодушных на поле не было. Но понятно, что и каждый в отдельности, и команда в целом могли сыграть лучше», – сказал Владимиров (цитата по ТАСС). Он отметил, что в сборной «очень сильно переживают» из-за результатов турнира. «Два поражения не входили в планы команды, хотя соперники были действительно из категории "топ"», – объяснил пресс-атташе.