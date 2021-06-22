В Кремле прокомментировали проигрыш сборной России на Евро-2020
Сборную России по футболу будут любить и за нее будут болеть в любом случае, нет смысла рассуждать о выступлении команды на Евро-2020, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«В спорте простой и понятный kpi: или выигрываешь, или проигрываешь», — сказал Песков.
21 июня сборная России проиграла сборной Дании со счетом 1:4. Российская команда не прошла на следующую стадию турнира. Последний раз сборная России по футболу выходила из группы на Евро-2008. Тогда россияне проиграли в полуфинале сборной Испании. Капитан сборной Артем Дзюба извинился после проигрыша сборной Дании.
В первом матче турнира сборная России проиграла со счетом 0:3 команде Бельгии, а во второй встрече одержала победу над командой Финляндии со счетом 1:0.