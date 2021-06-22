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В Кремле прокомментировали проигрыш сборной России на Евро-2020

Ведомости

Сборную России по футболу будут любить и за нее будут болеть в любом случае, нет смысла рассуждать о выступлении команды на Евро-2020, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«В спорте простой и понятный kpi: или выигрываешь, или проигрываешь», — сказал Песков.

21 июня сборная России проиграла сборной Дании со счетом 1:4. Российская команда не прошла на следующую стадию турнира. Последний раз сборная России по футболу выходила из группы на Евро-2008. Тогда россияне проиграли в полуфинале сборной Испании. Капитан сборной Артем Дзюба извинился после проигрыша сборной Дании.

В первом матче турнира сборная России проиграла со счетом 0:3 команде Бельгии, а во второй встрече одержала победу над командой Финляндии со счетом 1:0.

Ранее по теме: Сборная России проиграла Дании и не вышла в плей-офф Евро-2020

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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