Песков: вакцинация в России остается добровольной

В Москве с 28 июня вступил в силу запрет на посещение кафе и ресторанов без QR-кода. Его могут получить те, кто переболел COVID-19 меньше полугода назад, сделал прививку или получил отрицательный ПЦР-тест. До 12 июля без кода можно будет посещать только летние кафе и веранды.