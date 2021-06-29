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Песков: вакцинация в России остается добровольной

Ведомости

Процесс вакцинации в России остается добровольным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

«Вакцинация действительно остается добровольной. Я не сомневаюсь, что во время прямой линии президент даст развернутый ответ», — заявил Песков в интервью накануне прямой линии с президентом Владимиром Путиным, которая состоится 30 июня.

При этом, комментируя решения о введении в ряде регионов обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых профессий, представитель Кремля напомнил о необходимости иметь санитарную книжку при работе поваром.

«Но вы можете не идти работать поваром... И то же самое прививка. Если вы хотите работать там, где это касается людей, извольте привиться», — добавил Песков.

Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. С 28 июня организации в Москве должны перевести 30% сотрудников (без учета привитых) на удаленную работу. На дистанционный режим работы также перейдут все сотрудники старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

В Москве с 28 июня вступил в силу запрет на посещение кафе и ресторанов без QR-кода. Его могут получить те, кто переболел COVID-19 меньше полугода назад, сделал прививку или получил отрицательный ПЦР-тест. До 12 июля без кода можно будет посещать только летние кафе и веранды.

Ранее по теме: В двух городах ХМАО ввели обязательную самоизоляцию для непривитых

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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