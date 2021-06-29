Песков: вакцинация в России остается добровольной
Процесс вакцинации в России остается добровольным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».
«Вакцинация действительно остается добровольной. Я не сомневаюсь, что во время прямой линии президент даст развернутый ответ», — заявил Песков в интервью накануне прямой линии с президентом Владимиром Путиным, которая состоится 30 июня.
При этом, комментируя решения о введении в ряде регионов обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых профессий, представитель Кремля напомнил о необходимости иметь санитарную книжку при работе поваром.
«Но вы можете не идти работать поваром... И то же самое прививка. Если вы хотите работать там, где это касается людей, извольте привиться», — добавил Песков.
Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. С 28 июня организации в Москве должны перевести 30% сотрудников (без учета привитых) на удаленную работу. На дистанционный режим работы также перейдут все сотрудники старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.
В Москве с 28 июня вступил в силу запрет на посещение кафе и ресторанов без QR-кода. Его могут получить те, кто переболел COVID-19 меньше полугода назад, сделал прививку или получил отрицательный ПЦР-тест. До 12 июля без кода можно будет посещать только летние кафе и веранды.