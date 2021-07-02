В ДТП в Башкирии погибли шесть человек

По предварительным данным, на 1284 км автодороги М7 «Волга» у грузовика Skania, двигавшегося в направлении Уфы, выбросило передние левое колесо на встречную «Ладу Ларгус», в результате чего машина опрокинулась, столкнулась со встречной «Нивой» и загорелась.