В ДТП в Башкирии погибли шесть человек
Шесть человек погибли в ДТП на трассе М7 «Волга» в Кушнаренковском районе Башкирии, сообщила пресс-служба МВД по республике.
«В результате аварии водитель и пять пассажиров "Лады Ларгус" скончались до приезда скорой помощи», – говорится в сообщении.
По предварительным данным, на 1284 км автодороги М7 «Волга» у грузовика Skania, двигавшегося в направлении Уфы, выбросило передние левое колесо на встречную «Ладу Ларгус», в результате чего машина опрокинулась, столкнулась со встречной «Нивой» и загорелась.
Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть МВД около 17 часов (15 по мск). В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия и личности погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.