Эпидемиолог назвал молодежь основной группой риска для штамма «дельта»
Наиболее уязвимыми перед штаммом коронавируса «дельта» являются люди в возрасте от 14 до 29 лет. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Дельта вообще помолодел, самая уязвимая категория — 14-29 лет. Если мы говорили весной, что 65+ [самая уязвимая группа], сейчас это мобильные лица и дети», — сказал Горелов. Теперь эпидемиологи отмечают «семейные очаги», когда «вместе с детьми болеют родители, и наоборот».
Горелов также добавил, что у каждого третьего пациента с «дельта-штаммом» наблюдается нарушение пищеварения. Ранее диарею называли симптомом нового штамма индийские врачи.
Штамм «дельта» был впервые обнаружен в Индии в октябре 2020 г. и затем мутировал в штамм «дельта плюс», который считается еще более заразным. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что в Россию этот вариант вируса проник с гражданами, возвращающимися с Мальдив, а также из США и некоторых стран Европы.