Эпидемиолог назвал молодежь основной группой риска для штамма «дельта»

Штамм «дельта» был впервые обнаружен в Индии в октябре 2020 г. и затем мутировал в штамм «дельта плюс», который считается еще более заразным. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что в Россию этот вариант вируса проник с гражданами, возвращающимися с Мальдив, а также из США и некоторых стран Европы.