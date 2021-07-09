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Эпидемиолог назвал молодежь основной группой риска для штамма «дельта»

Ведомости

Наиболее уязвимыми перед штаммом коронавируса «дельта» являются люди в возрасте от 14 до 29 лет. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Дельта вообще помолодел, самая уязвимая категория — 14-29 лет. Если мы говорили весной, что 65+ [самая уязвимая группа], сейчас это мобильные лица и дети», — сказал Горелов. Теперь эпидемиологи отмечают «семейные очаги», когда «вместе с детьми болеют родители, и наоборот».

Горелов также добавил, что у каждого третьего пациента с «дельта-штаммом» наблюдается нарушение пищеварения. Ранее диарею называли симптомом нового штамма индийские врачи.

Штамм «дельта» был впервые обнаружен в Индии в октябре 2020 г. и затем мутировал в штамм «дельта плюс», который считается еще более заразным. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что в Россию этот вариант вируса проник с гражданами, возвращающимися с Мальдив, а также из США и некоторых стран Европы.

Ранее по теме: Эксперт сообщил о риске возникновения суперштамма коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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