РФС назвал места проведения двух домашних матчей сборной России
Сборная России проведет домашние отборочные матчи чемпионата мира по футболу 2022 г. против команд Словакии и Кипра в Казани и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
В свою очередь, 11 октября российская сборная проведет гостевой матч на стадионе «Людски врт» в Мариборе против команды Словении, а 14 ноября россияне встретятся с командой Хорватии на стадионе «Полюд» в Сплите.
В сентябре российскую сборную ожидают три отборочные встречи: 1 сентября команда проведет матч против Хорватии в «Лужниках», 4 сентября команда России встретится с Кипром в Никосии на стадионе ГСП, а 7 сентября на стадионе «Волгоград арена» состоится встреча с Мальтой.
На данный момент в своей группе сборная России занимает вторую строчку, имея в активе шесть баллов. Из трех состоявшихся встреч российская команда одержала победу в двух: против команд Мальты (3:1) и Словении (2:1). Еще в одном матче квалификации россияне уступили Словакии (1:2). В группе лидирует команда Хорватии, которой сборная России уступает по разнице мячей.
Чемпионат мира по футболу 2022 г. состоится в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 г.