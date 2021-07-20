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РФС назвал места проведения двух домашних матчей сборной России

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Сборная России проведет домашние отборочные матчи чемпионата мира по футболу 2022 г. против команд Словакии и Кипра в Казани и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«8 октября россияне на стадионе "Ак Барс арена" в Казани примут Словакию, начало — в 21:45. 11 ноября на стадионе "Газпром арена" в Санкт-Петербурге наша команда сыграет с Кипром, начало — в 20:00», — говорится в сообщении РФС.

В свою очередь, 11 октября российская сборная проведет гостевой матч на стадионе «Людски врт» в Мариборе против команды Словении, а 14 ноября россияне встретятся с командой Хорватии на стадионе «Полюд» в Сплите.

В сентябре российскую сборную ожидают три отборочные встречи: 1 сентября команда проведет матч против Хорватии в «Лужниках», 4 сентября команда России встретится с Кипром в Никосии на стадионе ГСП, а 7 сентября на стадионе «Волгоград арена» состоится встреча с Мальтой.

На данный момент в своей группе сборная России занимает вторую строчку, имея в активе шесть баллов. Из трех состоявшихся встреч российская команда одержала победу в двух: против команд Мальты (3:1) и Словении (2:1). Еще в одном матче квалификации россияне уступили Словакии (1:2). В группе лидирует команда Хорватии, которой сборная России уступает по разнице мячей.

Чемпионат мира по футболу 2022 г. состоится в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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