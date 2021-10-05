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Нобелевку по физике вручили за исследование влияния физических систем на климат

Ведомости

Сюкуро Манабэ из США, Клаус Хассельманн из Германии и Джорджио Паризи из Италии получили Нобелевскую премию по физике «за новаторский вклад в понимание сложных физических систем», сообщается на сайте Нобелевского комитета.

«Сложные системы характеризуются случайностью и беспорядком, и их трудно понять. Премия этого года присуждается за новые методы их описания и прогнозирования их долгосрочного поведения», — говорится в пресс-релизе комитета.

В частности, Манабэ из Принстонского университета продемонстрировал, как повышенный уровень углекислого газа в атмосфере приводит к повышению температуры на поверхности Земли. В 1960-х г. этот ученый руководил разработкой физических моделей климата на планете и первым исследовал взаимодействие между радиационным балансом и вертикальным переносом воздушных масс. Работа Манабэ заложила основу для разработки современных климатических моделей, пояснили в комитете. 

Примерно через 10 лет Хассельманн из гамбургского Института метеорологии Макса Планка создал модель, которая связывает погоду и климат, отвечая на вопрос, почему климатические модели могут быть надежными, несмотря на изменчивость и хаотичность погоды. Он также исследовал, как природные явления и деятельность человека влияет на климат Земли. Работы этого ученого позволили доказать, что повышение температуры в атмосфере обусловлено выбросами углекислого газа людьми.

Паризи из Римского университета примерно в 1980 г. обнаружил скрытые закономерности в неупорядоченных сложных материях. Его открытия позволили понять и описать множество различных и, вероятно, случайных явлений не только в физике, но и в других областях, включая математику, биологию, нейробиологию и машинное обучение.

В 2020 г. Нобелевскую премию по физике получили Роджер Пенроуз (Великобритания), Райнхард Генцель (Германия) и Андреа Гез (США) за исследование черных дыр. Первый доказал связь между наличием черных дыр во Вселенной и общей теорией относительности, а двое других совместно открыли супермассивный компактный объект в центре галактики Млечный путь.

Ранее по теме: Нобелевскую премию по физике присудили за изучение черных дыр

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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