Нобелевку по физике вручили за исследование влияния физических систем на климат
Сюкуро Манабэ из США, Клаус Хассельманн из Германии и Джорджио Паризи из Италии получили Нобелевскую премию по физике «за новаторский вклад в понимание сложных физических систем», сообщается на сайте Нобелевского комитета.
«Сложные системы характеризуются случайностью и беспорядком, и их трудно понять. Премия этого года присуждается за новые методы их описания и прогнозирования их долгосрочного поведения», — говорится в пресс-релизе комитета.
В частности, Манабэ из Принстонского университета продемонстрировал, как повышенный уровень углекислого газа в атмосфере приводит к повышению температуры на поверхности Земли. В 1960-х г. этот ученый руководил разработкой физических моделей климата на планете и первым исследовал взаимодействие между радиационным балансом и вертикальным переносом воздушных масс. Работа Манабэ заложила основу для разработки современных климатических моделей, пояснили в комитете.
Примерно через 10 лет Хассельманн из гамбургского Института метеорологии Макса Планка создал модель, которая связывает погоду и климат, отвечая на вопрос, почему климатические модели могут быть надежными, несмотря на изменчивость и хаотичность погоды. Он также исследовал, как природные явления и деятельность человека влияет на климат Земли. Работы этого ученого позволили доказать, что повышение температуры в атмосфере обусловлено выбросами углекислого газа людьми.
Паризи из Римского университета примерно в 1980 г. обнаружил скрытые закономерности в неупорядоченных сложных материях. Его открытия позволили понять и описать множество различных и, вероятно, случайных явлений не только в физике, но и в других областях, включая математику, биологию, нейробиологию и машинное обучение.
В 2020 г. Нобелевскую премию по физике получили Роджер Пенроуз (Великобритания), Райнхард Генцель (Германия) и Андреа Гез (США) за исследование черных дыр. Первый доказал связь между наличием черных дыр во Вселенной и общей теорией относительности, а двое других совместно открыли супермассивный компактный объект в центре галактики Млечный путь.