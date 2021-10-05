Нобелевку по физике вручили за исследование влияния физических систем на климат

Примерно через 10 лет Хассельманн из гамбургского Института метеорологии Макса Планка создал модель, которая связывает погоду и климат, отвечая на вопрос, почему климатические модели могут быть надежными, несмотря на изменчивость и хаотичность погоды. Он также исследовал, как природные явления и деятельность человека влияет на климат Земли. Работы этого ученого позволили доказать, что повышение температуры в атмосфере обусловлено выбросами углекислого газа людьми.