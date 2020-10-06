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Нобелевскую премию по физике присудили за изучение черных дыр

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Нобелевскими лауреатами по физике 2020 г. стали ученые Роджер Пенроуз (Великобритания), Райнхард Генцель (Германия) и Андреа Гез (США), изучающие феномен черных дыр, следует из сообщения пресс-службы оргкомитета премии.

«Шведская королевская академия наук решила присудить одну половину Нобелевской премии по физике 2020 года Роджеру Пенроузу и вторую часть разделить между Райнхардом Генцелем и Андреа Гез», — говорится в сообщении. Пенроуз получил премию за то, что доказал связь между наличием черных дыр во Вселенной и общей теорией относительности. Гендель и Гез совместно открыли супермассивный компактный объект в центре галактики Млечный путь.

Британец Роджер Пенроуз является профессором в Оксфордском университете, Рейнхард Генцель занимает пост директора в немецком Институте Макса Планка и преподает в американском университете Беркли, а Андреа Гез — профессор физики в Университете Лос-Анджелеса.

В этом году церемония вручения премии не проводилась очно из-за пандемии коронавируса. Трансляция оглашения результатов велась из здания Шведской королевской академии наук на Youtube-канале Нобелевского фонда. Медали и дипломы передадут через посольства или лауреатов прошлых лет. Премию, которую разделят между собой три физика, составляет 10 млн шведских крон ($1,121 млн).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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