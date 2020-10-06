Нобелевскую премию по физике присудили за изучение черных дыр
Нобелевскими лауреатами по физике 2020 г. стали ученые Роджер Пенроуз (Великобритания), Райнхард Генцель (Германия) и Андреа Гез (США), изучающие феномен черных дыр, следует из сообщения пресс-службы оргкомитета премии.
«Шведская королевская академия наук решила присудить одну половину Нобелевской премии по физике 2020 года Роджеру Пенроузу и вторую часть разделить между Райнхардом Генцелем и Андреа Гез», — говорится в сообщении. Пенроуз получил премию за то, что доказал связь между наличием черных дыр во Вселенной и общей теорией относительности. Гендель и Гез совместно открыли супермассивный компактный объект в центре галактики Млечный путь.
Британец Роджер Пенроуз является профессором в Оксфордском университете, Рейнхард Генцель занимает пост директора в немецком Институте Макса Планка и преподает в американском университете Беркли, а Андреа Гез — профессор физики в Университете Лос-Анджелеса.
В этом году церемония вручения премии не проводилась очно из-за пандемии коронавируса. Трансляция оглашения результатов велась из здания Шведской королевской академии наук на Youtube-канале Нобелевского фонда. Медали и дипломы передадут через посольства или лауреатов прошлых лет. Премию, которую разделят между собой три физика, составляет 10 млн шведских крон ($1,121 млн).