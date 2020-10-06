Нобелевскую премию по физике присудили за изучение черных дыр

«Шведская королевская академия наук решила присудить одну половину Нобелевской премии по физике 2020 года Роджеру Пенроузу и вторую часть разделить между Райнхардом Генцелем и Андреа Гез», — говорится в сообщении. Пенроуз получил премию за то, что доказал связь между наличием черных дыр во Вселенной и общей теорией относительности. Гендель и Гез совместно открыли супермассивный компактный объект в центре галактики Млечный путь.