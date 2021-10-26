Мурашко назвал процент госпитализированных с COVID-19 в тяжелом состоянии
Почти 11% госпитализированных пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего, по словам министра, в России госпитализировано 268 500 пациентов.
«Сегодня госпитализированных пациентов 268,5 тысяч, прирост за неделю составил 5,3%. В структуре госпитализированных 11% пациентов — это пациенты в тяжелом состоянии», — сказал министр. По его словам, устойчивый рост заболеваемости коронавирусом в России продолжается больше месяца. В настоящее время число заразившихся, которые получают медпомощь, превышает 1,3 млн человек.
Количество больничных коек для пациентов с коронавирусом за неделю увеличилось на 6% и достигло 292 000, отметил Мурашко. «В ответ на быстрый прирост числа новых пациентов мы вынуждены интенсивно разворачивать коечный фонд. В регионах развернуто 292 тысяч коек, это на 6% больше, чем неделей ранее», — сказал он.
Министр подчеркнул, что в 13 регионах России необходимо увеличивать коечный фонд. Это Удмуртская Республика, Смоленская область, Чукотский автономный округ, Ульяновская, Саратовская области, Республика Марий Эл, Омская область, Рязанская [область], Приморский край, Республика Адыгея, Владимирская область, Чувашская республика, Самарская область. При этом, по его словам, темпы прироста заболеваемости коронавирусом в России за последнюю неделю снизились с 16% до 10-10,5%.
За последние сутки в России выявили 36 446 случаев заражения коронавирусом. 26 октября был установлен антирекорд по смертности от коронавируса — 1106 случаев за сутки. 20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом. Власти регионов могут начать такой режим раньше и продлить его после 7 ноября в зависимости от ситуации в регионе.