В ПФР назвали основания для приостановки выплаты пенсии
В Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили о случаях, когда гражданину могут перестать выплачивать пенсию. Например, начисление пенсии останавливается, когда человек не получает установленную выплату в течение полугода.
Во-вторых, выплаты могут приостановить, если пенсионер в положенный срок не явится на переосвидетельствование для подтверждения инвалидности в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы.
Кроме того, иностранный гражданин или лицо без гражданства перестает получать пенсию, когда у него истекает или аннулируется вид на жительство в России, — контроль за такими выплатами планируют ужесточить с 2023 г.
Если несовершеннолетний получает пенсию по потере кормильца, он может лишиться ее по достижении 18 лет. Это произойдет в том случае, если у него нет документа, подтверждающего обучение по очной форме, — при наличии такого документа выплаты продлеваются до 23 лет.
В случае с неявкой пенсионера для подтверждения инвалидности выплата пенсии приостанавливается на три месяца. В остальных ситуациях этот срок составляет шесть месяцев. Для возобновления выплат нужно предоставить в ПФР необходимые документы.
Ранее стало известно, что реальные пенсии в России обесцениваются уже восемь месяцев подряд из-за инфляции, скорость роста которой опережает темпы индексации социальных выплат. В 2022 г. страховые пенсии будут проиндексированы на 5,9%, сообщал в сентябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков, при этом по итогам текущего года инфляция ожидается на уровне 7,4-7,9%.