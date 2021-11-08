В ПФР назвали основания для приостановки выплаты пенсии

Если несовершеннолетний получает пенсию по потере кормильца, он может лишиться ее по достижении 18 лет. Это произойдет в том случае, если у него нет документа, подтверждающего обучение по очной форме, — при наличии такого документа выплаты продлеваются до 23 лет.