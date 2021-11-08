Газета
Общество

В ПФР назвали основания для приостановки выплаты пенсии

Ведомости

В Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили о случаях, когда гражданину могут перестать выплачивать пенсию. Например, начисление пенсии останавливается, когда человек не получает установленную выплату в течение полугода.

Во-вторых, выплаты могут приостановить, если пенсионер в положенный срок не явится на переосвидетельствование для подтверждения инвалидности в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы. 

Кроме того, иностранный гражданин или лицо без гражданства перестает получать пенсию, когда у него истекает или аннулируется вид на жительство в России, — контроль за такими выплатами планируют ужесточить с 2023 г.

Экономист сообщила об ужесточении контроля за выплатой пенсий иностранцам в России

Если несовершеннолетний получает пенсию по потере кормильца, он может лишиться ее по достижении 18 лет. Это произойдет в том случае, если у него нет документа, подтверждающего обучение по очной форме, — при наличии такого документа выплаты продлеваются до 23 лет. 

В случае с неявкой пенсионера для подтверждения инвалидности выплата пенсии приостанавливается на три месяца. В остальных ситуациях этот срок составляет шесть месяцев. Для возобновления выплат нужно предоставить в ПФР необходимые документы.

Ранее стало известно, что реальные пенсии в России обесцениваются уже восемь месяцев подряд из-за инфляции, скорость роста которой опережает темпы индексации социальных выплат. В 2022 г. страховые пенсии будут проиндексированы на 5,9%, сообщал в сентябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков, при этом по итогам текущего года инфляция ожидается на уровне 7,4-7,9%.

Ранее по теме: Пенсии в России обесцениваются восемь месяцев подряд

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных