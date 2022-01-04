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Чемезов анонсировал появление вакцины от коронавируса и гриппа в 2022 году

Ведомости

Госкорпорация «Ростех» представит первые результаты разработки единой вакцины от коронавируса и гриппа в этом году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу корпорации Сергея Чемезова.

«Пока работаем. В следующем году. Нужно провести все испытания, чтобы было безопасно, прежде всего, и эффективно», — заявил Чемезов. По его словам, корпорация в ходе исследований получила хорошие результаты, однако есть аспекты, которые нужно доработать. Ранее Чемезов сообщал о планах зарегистрировать такую вакцину к концу 2021 – началу 2022 г.

В октябре прошлого года директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса и гриппа начнутся в конце 2022 г. Главный научный сотрудник центра Виктор Зуев пояснил, что единая вакцина от гриппа и коронавируса нужна, потому что одновременное инфицирование этими вирусами значительно утяжеляет течение гриппа и увеличивает летальность от него. Вакцинироваться только от гриппа или только от коронавируса недостаточно, потому что это разные вирусы, отметил он.

Позднее Минздрав разрешил одновременно делать прививки от коронавируса и гриппа. В министерстве подчеркнули, что эффективность вакцин от коронавируса и гриппа при совместном применении не снижается. Прививки следует делать в разные части тела, например, в правое и левое плечо.

Ранее по теме: Гинцбург сообщил о начале испытаний вакцины от гриппа и коронавируса в 2022 году

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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