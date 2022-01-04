Чемезов анонсировал появление вакцины от коронавируса и гриппа в 2022 году
Госкорпорация «Ростех» представит первые результаты разработки единой вакцины от коронавируса и гриппа в этом году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу корпорации Сергея Чемезова.
«Пока работаем. В следующем году. Нужно провести все испытания, чтобы было безопасно, прежде всего, и эффективно», — заявил Чемезов. По его словам, корпорация в ходе исследований получила хорошие результаты, однако есть аспекты, которые нужно доработать. Ранее Чемезов сообщал о планах зарегистрировать такую вакцину к концу 2021 – началу 2022 г.
В октябре прошлого года директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса и гриппа начнутся в конце 2022 г. Главный научный сотрудник центра Виктор Зуев пояснил, что единая вакцина от гриппа и коронавируса нужна, потому что одновременное инфицирование этими вирусами значительно утяжеляет течение гриппа и увеличивает летальность от него. Вакцинироваться только от гриппа или только от коронавируса недостаточно, потому что это разные вирусы, отметил он.
Позднее Минздрав разрешил одновременно делать прививки от коронавируса и гриппа. В министерстве подчеркнули, что эффективность вакцин от коронавируса и гриппа при совместном применении не снижается. Прививки следует делать в разные части тела, например, в правое и левое плечо.