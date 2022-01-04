Чемезов анонсировал появление вакцины от коронавируса и гриппа в 2022 году

В октябре прошлого года директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса и гриппа начнутся в конце 2022 г. Главный научный сотрудник центра Виктор Зуев пояснил, что единая вакцина от гриппа и коронавируса нужна, потому что одновременное инфицирование этими вирусами значительно утяжеляет течение гриппа и увеличивает летальность от него. Вакцинироваться только от гриппа или только от коронавируса недостаточно, потому что это разные вирусы, отметил он.