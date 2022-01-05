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Протестующие ворвались в здание мэрии Алма-Аты

Ведомости

Протестующие против повышения цен на сжиженный газ в Казахстане ворвались в здание мэрии Алма-Аты, сообщили «РИА Новости». Над зданием мэрии поднимается черный дым, слышны выстрелы.

Ранее демонстранты пытались прорваться к мэрии: вступали в стычки с полицией, избивали правоохранителей и отбирали у них щиты и каски. Силовики применяют против протестующих спецсредства, в том числе светошумовые гранаты. Сейчас в Алма-Ате введено чрезвычайное положение: в городе действует комендантский час, запрещено проводить массовые мероприятия и забастовки, а также продавать оружие, боеприпасы и алкоголь.

2 января в Актау и других населенных пунктах Мангистауской области начались протесты против роста цен на сжиженный газ для автомобилей после того, как топливо на заправках региона подорожало в два раза после Нового года. Собственники заправок в регионе снизили цены еще 3 января «в рамках социальной ответственности бизнеса» до 90 тенге за литр (15,6 руб.), но протесты продолжились.

Из-за обострения ситуации в Мангистауской области и Алма-Ате с 5 января по 19 января введено чрезвычайное положение для обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан, а также комендантский час. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин ушел в отставку, и.о. премьера назначен первый вице-премьер – министр финансов Алихан Смаилов.

Ранее по теме: Президент Казахстана заявил о вине правительства в протестах из-за роста цен на газ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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