Протестующие ворвались в здание мэрии Алма-Аты
Протестующие против повышения цен на сжиженный газ в Казахстане ворвались в здание мэрии Алма-Аты, сообщили «РИА Новости». Над зданием мэрии поднимается черный дым, слышны выстрелы.
Ранее демонстранты пытались прорваться к мэрии: вступали в стычки с полицией, избивали правоохранителей и отбирали у них щиты и каски. Силовики применяют против протестующих спецсредства, в том числе светошумовые гранаты. Сейчас в Алма-Ате введено чрезвычайное положение: в городе действует комендантский час, запрещено проводить массовые мероприятия и забастовки, а также продавать оружие, боеприпасы и алкоголь.
2 января в Актау и других населенных пунктах Мангистауской области начались протесты против роста цен на сжиженный газ для автомобилей после того, как топливо на заправках региона подорожало в два раза после Нового года. Собственники заправок в регионе снизили цены еще 3 января «в рамках социальной ответственности бизнеса» до 90 тенге за литр (15,6 руб.), но протесты продолжились.
Из-за обострения ситуации в Мангистауской области и Алма-Ате с 5 января по 19 января введено чрезвычайное положение для обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан, а также комендантский час. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин ушел в отставку, и.о. премьера назначен первый вице-премьер – министр финансов Алихан Смаилов.