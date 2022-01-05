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ФК «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Гончаренко

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Руководство футбольного клуба «Краснодар» решило отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича, говорится на сайте клуба. Причины такого решения не названы.

Гончаренко занял пост главного тренера «Краснодара» в апреле прошлого года. Его контракт был рассчитан до конца сезона 2022/23 гг. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает пятое место: за 18 матчей клуб набрал 29 очков.

Гончаренко с 2008 по 2013 г. был тренером белорусского БАТЭ, с которым шесть раз становился чемпионом страны. С 2016 по 2021 г. он тренировал московский ЦСКА, который под его руководством выиграл Суперкубок России в 2018 г. и занимал вторые места в чемпионатах России 2017 и 2018 гг. Также Гончаренко был главным тренером клубов «Уфа», екатеринбургского «Урала» и краснодарской «Кубани».

В марте прошлого года Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА «по обоюдному желанию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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