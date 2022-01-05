ФК «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Гончаренко
Руководство футбольного клуба «Краснодар» решило отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича, говорится на сайте клуба. Причины такого решения не названы.
Гончаренко занял пост главного тренера «Краснодара» в апреле прошлого года. Его контракт был рассчитан до конца сезона 2022/23 гг. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает пятое место: за 18 матчей клуб набрал 29 очков.
Гончаренко с 2008 по 2013 г. был тренером белорусского БАТЭ, с которым шесть раз становился чемпионом страны. С 2016 по 2021 г. он тренировал московский ЦСКА, который под его руководством выиграл Суперкубок России в 2018 г. и занимал вторые места в чемпионатах России 2017 и 2018 гг. Также Гончаренко был главным тренером клубов «Уфа», екатеринбургского «Урала» и краснодарской «Кубани».
В марте прошлого года Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА «по обоюдному желанию».