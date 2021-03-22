Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА
Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба.
«Белорусский специалист и армейский клуб по обоюдному желанию решили прекратить сотрудничество», — говорится в сообщении.
Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 г. При нем команда одержала 82 победы в 167 матчах, в 2018 г. выиграла Суперкубок, дважды становилась серебряным призером российского чемпионата.
«За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце», — сказал Гончаренко.
22 марта телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на источники сообщил, что бывший игрок ЦСКА Ивица Олич подписал контракт с клубом, а 23 марта он будет представлен в качестве главного тренера команды.