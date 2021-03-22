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Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА

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Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба.

«Белорусский специалист и армейский клуб по обоюдному желанию решили прекратить сотрудничество», — говорится в сообщении.

Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 г. При нем команда одержала 82 победы в 167 матчах, в 2018 г. выиграла Суперкубок, дважды становилась серебряным призером российского чемпионата.

«За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце», — сказал Гончаренко.

22 марта телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на источники сообщил, что бывший игрок ЦСКА Ивица Олич подписал контракт с клубом, а 23 марта он будет представлен в качестве главного тренера команды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных