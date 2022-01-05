Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом во всех регионах
Заболеваемость коронавирусом снижается во всех регионах России, однако в 45 субъектах показатели превышают средние по стране, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на селекторном совещании с управлениями ведомства в регионах.
«По итогам 52-й недели во всех 85 субъектах страны отмечается снижение заболеваемости, при этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 45 регионах», — сообщила Попова (цитата по ТАСС).
Она рассказала, что максимальные показатели заболеваемости регистрируются среди людей старше 65 лет. Попова напомнила, что во время массового скопления людей на праздничных мероприятиях нужно точно соблюдать ограничительные меры.
За последние сутки в России зарегистрировали 15 772 случая заражения коронавирусом. Показатель не превышает отметку в 16 000 случаев второй день подряд и находится на уровне середины июня прошлого года. По данным оперштаба на 30 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,8% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 78,7 млн россиян, а полностью привились более 74,5 млн человек.