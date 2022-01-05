Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом во всех регионах

За последние сутки в России зарегистрировали 15 772 случая заражения коронавирусом. Показатель не превышает отметку в 16 000 случаев второй день подряд и находится на уровне середины июня прошлого года. По данным оперштаба на 30 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,8% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 78,7 млн россиян, а полностью привились более 74,5 млн человек.