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Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом во всех регионах

Ведомости

Заболеваемость коронавирусом снижается во всех регионах России, однако в 45 субъектах показатели превышают средние по стране, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на селекторном совещании с управлениями ведомства в регионах.

«По итогам 52-й недели во всех 85 субъектах страны отмечается снижение заболеваемости, при этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 45 регионах», — сообщила Попова (цитата по ТАСС).

Она рассказала, что максимальные показатели заболеваемости регистрируются среди людей старше 65 лет. Попова напомнила, что во время массового скопления людей на праздничных мероприятиях нужно точно соблюдать ограничительные меры.

За последние сутки в России зарегистрировали 15 772 случая заражения коронавирусом. Показатель не превышает отметку в 16 000 случаев второй день подряд и находится на уровне середины июня прошлого года. По данным оперштаба на 30 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,8% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 78,7 млн россиян, а полностью привились более 74,5 млн человек.

Ранее по теме: В России выявили меньше 16 000 случаев коронавируса вторые сутки подряд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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