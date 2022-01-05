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Песков рассказал о планах Путина на Рождество

Ведомости

Президент России Владимир Путин на Рождество посетит службу в одном из российских православных храмов, конкретное место будет названо позднее, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Обязательно посетит. Место сообщим», — ответил Песков на вопрос, планирует ли Путин традиционно посетить рождественскую службу в какой-либо церкви за пределами Москвы. Рождество Путин обычно встречает за пределами города, а Пасху — в храме Христа Спасителя.

В прошлом году Путин посетил рождественскую службу в храме Николая Чудотворца на острове Липно на востоке озера Ильмень, в 8 км от Великого Новгорода. Президент подарил храму икону «Господь Вседержитель».

В 2012, 2019 и 2020 гг. Путин встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где его крестили. В 2018 г. президент посетил рождественское богослужение в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Санкт-Петербурге, где крестили его отца. Также Путин на Рождество посещал храмы в Великом Новгороде, Воронеже, Сочи и других городах России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных