Песков рассказал о планах Путина на Рождество
Президент России Владимир Путин на Рождество посетит службу в одном из российских православных храмов, конкретное место будет названо позднее, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Обязательно посетит. Место сообщим», — ответил Песков на вопрос, планирует ли Путин традиционно посетить рождественскую службу в какой-либо церкви за пределами Москвы. Рождество Путин обычно встречает за пределами города, а Пасху — в храме Христа Спасителя.
В прошлом году Путин посетил рождественскую службу в храме Николая Чудотворца на острове Липно на востоке озера Ильмень, в 8 км от Великого Новгорода. Президент подарил храму икону «Господь Вседержитель».
В 2012, 2019 и 2020 гг. Путин встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где его крестили. В 2018 г. президент посетил рождественское богослужение в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Санкт-Петербурге, где крестили его отца. Также Путин на Рождество посещал храмы в Великом Новгороде, Воронеже, Сочи и других городах России.