Песков рассказал о планах Путина на Рождество

В 2012, 2019 и 2020 гг. Путин встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где его крестили. В 2018 г. президент посетил рождественское богослужение в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Санкт-Петербурге, где крестили его отца. Также Путин на Рождество посещал храмы в Великом Новгороде, Воронеже, Сочи и других городах России.