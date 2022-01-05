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Общество

Отели Кипра будут заселять только туристов с непросроченной вакцинацией

Ведомости

Власти Кипра с 10 января разрешат заселять в отели острова только тех туристов, которые вовремя сделали прививки второй и третьей дозой вакцины от коронавируса, говорится в постановлении правительства страны.

«С 10 января 2022 года проживание и посещение отелей и туристических объектов будет разрешено только лицам, которые начали или завершили свою программу вакцинации, при том, что не истек период времени, необходимый для получения второй или третьей дозы вакцины», — говорится в документе (цитата по ТАСС).

С 6 января все туристы старше 12 лет, прибывающие на Крит, должны будут предоставить результаты ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 ч до отъезда в страну. Также тест на коронавирус нужно будет сдать по прилете на Крит, иначе нужно будет пройти двухнедельный карантин. С 6 января отменят обязательный карантин для приезжающих из восьми стран Африки, где выявили штамм «омикрон».

Ранее Минздрав Израиля сообщил, что с 9 января страна возобновит прием туристов, сделавших прививку от коронавируса или переболевших им. Там уточнили, что прием туристов возобновится из стран с низким уровнем распространения коронавируса. В Израиль смогут въехать люди, которые прошли полную вакцинацию не ранее чем за две недели до поездки и не позднее полугода. Также могут приехать в Израиль туристы, которые прошли ревакцинацию «Спутником V» не ранее чем за две недели до поездки.

Ранее по теме: Израиль с 9 января возобновит прием вакцинированных туристов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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