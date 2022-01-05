Отели Кипра будут заселять только туристов с непросроченной вакцинацией
Власти Кипра с 10 января разрешат заселять в отели острова только тех туристов, которые вовремя сделали прививки второй и третьей дозой вакцины от коронавируса, говорится в постановлении правительства страны.
«С 10 января 2022 года проживание и посещение отелей и туристических объектов будет разрешено только лицам, которые начали или завершили свою программу вакцинации, при том, что не истек период времени, необходимый для получения второй или третьей дозы вакцины», — говорится в документе (цитата по ТАСС).
С 6 января все туристы старше 12 лет, прибывающие на Крит, должны будут предоставить результаты ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 ч до отъезда в страну. Также тест на коронавирус нужно будет сдать по прилете на Крит, иначе нужно будет пройти двухнедельный карантин. С 6 января отменят обязательный карантин для приезжающих из восьми стран Африки, где выявили штамм «омикрон».
Ранее Минздрав Израиля сообщил, что с 9 января страна возобновит прием туристов, сделавших прививку от коронавируса или переболевших им. Там уточнили, что прием туристов возобновится из стран с низким уровнем распространения коронавируса. В Израиль смогут въехать люди, которые прошли полную вакцинацию не ранее чем за две недели до поездки и не позднее полугода. Также могут приехать в Израиль туристы, которые прошли ревакцинацию «Спутником V» не ранее чем за две недели до поездки.