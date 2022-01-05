Отели Кипра будут заселять только туристов с непросроченной вакцинацией

Ранее Минздрав Израиля сообщил, что с 9 января страна возобновит прием туристов, сделавших прививку от коронавируса или переболевших им. Там уточнили, что прием туристов возобновится из стран с низким уровнем распространения коронавируса. В Израиль смогут въехать люди, которые прошли полную вакцинацию не ранее чем за две недели до поездки и не позднее полугода. Также могут приехать в Израиль туристы, которые прошли ревакцинацию «Спутником V» не ранее чем за две недели до поездки.