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Израиль с 9 января возобновит прием вакцинированных туристов

Ведомости

Израиль с 9 января возобновляет прием вакцинированных или переболевших коронавирусом туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава страны. Там уточнили, что прием туристов возобновится из стран с низким уровнем распространения коронавируса.

«9 января 2022 г. иностранцы, вакцинированные от коронавируса либо переболевшие ковидом, согласно определению министерства здравоохранения Израиля, из стран из оранжевого списка смогут получить разрешение на въезд при условии предварительного заполнения онлайн-формы, прохождения ПЦР-теста или теста на антиген перед посадкой в самолет, а также прохождения ПЦР-теста при въезде в Израиль с последующей изоляцией на 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста», — говорится в заявлении.

С 1 декабря Израиль разрешил въезд привитым российской вакциной «Спутник V».

В Израиль смогут въехать люди, которые прошли полную вакцинацию не ранее чем за две недели до поездки и не позднее полугода. Также могут приехать в Израиль туристы, которые прошли ревакцинацию «Спутником V» не ранее чем за две недели до поездки.

Ранее по теме: Израиль начнет пускать в страну привитых «Спутником V» с 1 декабря

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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