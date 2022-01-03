Израиль с 9 января возобновит прием вакцинированных туристов
Израиль с 9 января возобновляет прием вакцинированных или переболевших коронавирусом туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава страны. Там уточнили, что прием туристов возобновится из стран с низким уровнем распространения коронавируса.
«9 января 2022 г. иностранцы, вакцинированные от коронавируса либо переболевшие ковидом, согласно определению министерства здравоохранения Израиля, из стран из оранжевого списка смогут получить разрешение на въезд при условии предварительного заполнения онлайн-формы, прохождения ПЦР-теста или теста на антиген перед посадкой в самолет, а также прохождения ПЦР-теста при въезде в Израиль с последующей изоляцией на 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста», — говорится в заявлении.
С 1 декабря Израиль разрешил въезд привитым российской вакциной «Спутник V».
В Израиль смогут въехать люди, которые прошли полную вакцинацию не ранее чем за две недели до поездки и не позднее полугода. Также могут приехать в Израиль туристы, которые прошли ревакцинацию «Спутником V» не ранее чем за две недели до поездки.