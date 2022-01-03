Израиль с 9 января возобновит прием вакцинированных туристов

«9 января 2022 г. иностранцы, вакцинированные от коронавируса либо переболевшие ковидом, согласно определению министерства здравоохранения Израиля, из стран из оранжевого списка смогут получить разрешение на въезд при условии предварительного заполнения онлайн-формы, прохождения ПЦР-теста или теста на антиген перед посадкой в самолет, а также прохождения ПЦР-теста при въезде в Израиль с последующей изоляцией на 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста», — говорится в заявлении.