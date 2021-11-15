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Израиль начнет пускать в страну привитых «Спутником V» с 1 декабря

Ведомости

Туристы, сделавшие прививку от коронавируса «Спутником V», смогут въехать в Израиль с 1 декабря, сообщило министерство туризма страны. Сам препарат будет признан Израилем с 15 ноября.

«В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов, въезд туристов, вакцинированных "Спутником", станет возможен начиная с 1.12.21. До тех пор будет налажена синхронизация систем, завершены юридические формулировки и обязательства, и механизм въезда будет работать без недоразумений», — сообщили в министерстве (цитата по «РИА Новости»).

Израиль официально признает «Спутник V» с 15 ноября. Сейчас профессиональные группы профильных специалистов работают над синхронизацией российской и израильской систем.

В Израиль смогут въехать люди, которые прошли полную вакцинацию не ранее чем за две недели до поездки и не позднее полугода. Также могут приехать в Израиль туристы, которые прошли ревакцинацию «Спутником V» не ранее чем за две недели до поездки. Ранее минздрав Израиля сообщал, что привитые «Спутником V» смогут посещать страну с 15 ноября, но сроки перенесли из-за технических и юридических сложностей с процедурой въезда.

Ранее по теме: Минздрав Израиля разрешил въезд привитым «Спутником V» с 15 ноября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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