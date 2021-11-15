Израиль начнет пускать в страну привитых «Спутником V» с 1 декабря

В Израиль смогут въехать люди, которые прошли полную вакцинацию не ранее чем за две недели до поездки и не позднее полугода. Также могут приехать в Израиль туристы, которые прошли ревакцинацию «Спутником V» не ранее чем за две недели до поездки. Ранее минздрав Израиля сообщал, что привитые «Спутником V» смогут посещать страну с 15 ноября, но сроки перенесли из-за технических и юридических сложностей с процедурой въезда.