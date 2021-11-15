Израиль начнет пускать в страну привитых «Спутником V» с 1 декабря
Туристы, сделавшие прививку от коронавируса «Спутником V», смогут въехать в Израиль с 1 декабря, сообщило министерство туризма страны. Сам препарат будет признан Израилем с 15 ноября.
«В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов, въезд туристов, вакцинированных "Спутником", станет возможен начиная с 1.12.21. До тех пор будет налажена синхронизация систем, завершены юридические формулировки и обязательства, и механизм въезда будет работать без недоразумений», — сообщили в министерстве (цитата по «РИА Новости»).
Израиль официально признает «Спутник V» с 15 ноября. Сейчас профессиональные группы профильных специалистов работают над синхронизацией российской и израильской систем.
В Израиль смогут въехать люди, которые прошли полную вакцинацию не ранее чем за две недели до поездки и не позднее полугода. Также могут приехать в Израиль туристы, которые прошли ревакцинацию «Спутником V» не ранее чем за две недели до поездки. Ранее минздрав Израиля сообщал, что привитые «Спутником V» смогут посещать страну с 15 ноября, но сроки перенесли из-за технических и юридических сложностей с процедурой въезда.