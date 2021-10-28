Минздрав Израиля разрешил въезд привитым «Спутником V» с 15 ноября
Иностранцы, привитые вакциной от коронавируса «Спутник V», смогут въезжать в Израиль с 15 ноября, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.
«Схема въезда: вакцинированные иностранные граждане, отвечающее перечисленным условиям, будут допускаться в страну. С 15 ноября 2021 г. [допускаются] иностранцы, привитые двумя вакцинами "Спутник V" не ранее чем через 14 дней и не позднее полугода на момент завершения поездки [в Израиль] с момента второй прививки; вакцинированные бустерной дозой [«Спутника V»], у которых к моменту въезда в Израиль прошло 14 или более дней с момента вакцинации», — сообщили в минздраве (цитата по ТАСС).
В министерстве отметили, что люди, которые были в странах «красной зоны» в течение двух недель до приезда в Израиль, не смогут посетить страну. Минздрав пока не опубликовал новый список стран «красной зоны» по распространению коронавируса.
Ранее газета Jerusalem Post сообщила, что власти Израиля с ноября разрешат привитым российским «Спутником V» въезжать в страну. Туристам, которые сделали прививки «Спутником V», придется сдать анализ на антитела к коронавирусу по приезде в Израиль.
Минздрав России позднее сообщил, что министры здравоохранения России и Израиля Михаил Мурашко и Ницан Горовиц обсудили по телефону взаимное признание сертификатов вакцинации от коронавируса.
Ранее газета Haaretz сообщила, что власти Израиля разрешат с 1 ноября въезжать в страну путешественникам, привитым от коронавируса вакцинами, одобренными ВОЗ. Люди, получившие вакцину от Pfizer/Biontech, смогут въехать в Израиль спустя минимум семь дней после второй прививки. В случае с препаратами от Moderna, Astrazeneca, Johnson & Johnson, Sinovac или Sinopharm этот срок составляет 14 дней. При этом, если с момента завершения курса вакцинации прошло более 180 дней, въехать в Израиль будет уже нельзя. Однако можно ревакцинироваться.