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Минздрав Израиля разрешил въезд привитым «Спутником V» с 15 ноября

Ведомости

Иностранцы, привитые вакциной от коронавируса «Спутник V», смогут въезжать в Израиль с 15 ноября, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны. 

«Схема въезда: вакцинированные иностранные граждане, отвечающее перечисленным условиям, будут допускаться в страну. С 15 ноября 2021 г. [допускаются] иностранцы, привитые двумя вакцинами "Спутник V" не ранее чем через 14 дней и не позднее полугода на момент завершения поездки [в Израиль] с момента второй прививки; вакцинированные бустерной дозой [«Спутника V»], у которых к моменту въезда в Израиль прошло 14 или более дней с момента вакцинации», — сообщили в минздраве (цитата по ТАСС).

В министерстве отметили, что люди, которые были в странах «красной зоны» в течение двух недель до приезда в Израиль, не смогут посетить страну. Минздрав пока не опубликовал новый список стран «красной зоны» по распространению коронавируса. 

Ранее газета Jerusalem Post сообщила, что власти Израиля с ноября разрешат привитым российским «Спутником V» въезжать в страну. Туристам, которые сделали прививки «Спутником V», придется сдать анализ на антитела к коронавирусу по приезде в Израиль. 

Минздрав России позднее сообщил, что министры здравоохранения России и Израиля Михаил Мурашко и Ницан Горовиц обсудили по телефону взаимное признание сертификатов вакцинации от коронавируса.

Ранее газета Haaretz сообщила, что власти Израиля разрешат с 1 ноября въезжать в страну путешественникам, привитым от коронавируса вакцинами, одобренными ВОЗ. Люди, получившие вакцину от Pfizer/Biontech, смогут въехать в Израиль спустя минимум семь дней после второй прививки. В случае с препаратами от Moderna, Astrazeneca, Johnson & Johnson, Sinovac или Sinopharm этот срок составляет 14 дней. При этом, если с момента завершения курса вакцинации прошло более 180 дней, въехать в Израиль будет уже нельзя. Однако можно ревакцинироваться. 

Ранее по теме: Минздравы России и Израиля обсудили взаимное признание COVID-сертификатов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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