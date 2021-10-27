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Минздравы России и Израиля обсудили взаимное признание COVID-сертификатов

Ведомости

Министры здравоохранения России и Израиля Михаил Мурашко и Ницан Горовиц по телефону обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Минздрава.

«Шла речь и о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса. Михаил Мурашко отметил, что этот вопрос требует детального обсуждения и выработки общей позиции. Ницан Горовиц поддержал руководителя Минздрава России и предложил создать рабочую группу по данному вопросу», — сообщили в министерстве.

Мурашко рассказал Горовицу о кампании по бесплатной вакцинации от коронавируса в России и о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Горовиц сообщил о ревакцинации в Израиле и о введении «зеленых сертификатов» для посещения общественных мест. Это электронные коды, которые выдаются после вакцинации или ПЦР-теста. Также министры обсудили планы по реабилитации пациентов после COVID-19 и запланировали обмен практиками в этой сфере.

Ранее газета Jerusalem Post сообщила, что власти Израиля с ноября разрешат привитым российским «Спутником V» въезжать в страну. Туристам, которые сделали прививки «Спутником V», придется сдать анализ на антитела к коронавирусу по приезде в Израиль. 

Ранее газета Haaretz сообщила, что власти Израиля разрешат с 1 ноября въезжать в страну путешественникам, привитым от коронавируса вакцинами, одобренными ВОЗ. Люди, получившие вакцину от Pfizer/Biontech, смогут въехать в Израиль спустя минимум семь дней после второй прививки. В случае с препаратами от Moderna, Astrazeneca, Johnson & Johnson, Sinovac или Sinopharm этот срок составляет 14 дней. При этом, если с момента завершения курса вакцинации прошло более 180 дней, въехать в Израиль будет уже нельзя. Однако можно ревакцинироваться. 

Ранее по теме: СМИ сообщили о решении Израиля пускать привитых «Спутником V» туристов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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