Минздравы России и Израиля обсудили взаимное признание COVID-сертификатов
Министры здравоохранения России и Израиля Михаил Мурашко и Ницан Горовиц по телефону обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Минздрава.
«Шла речь и о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса. Михаил Мурашко отметил, что этот вопрос требует детального обсуждения и выработки общей позиции. Ницан Горовиц поддержал руководителя Минздрава России и предложил создать рабочую группу по данному вопросу», — сообщили в министерстве.
Мурашко рассказал Горовицу о кампании по бесплатной вакцинации от коронавируса в России и о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Горовиц сообщил о ревакцинации в Израиле и о введении «зеленых сертификатов» для посещения общественных мест. Это электронные коды, которые выдаются после вакцинации или ПЦР-теста. Также министры обсудили планы по реабилитации пациентов после COVID-19 и запланировали обмен практиками в этой сфере.
Ранее газета Jerusalem Post сообщила, что власти Израиля с ноября разрешат привитым российским «Спутником V» въезжать в страну. Туристам, которые сделали прививки «Спутником V», придется сдать анализ на антитела к коронавирусу по приезде в Израиль.
Ранее газета Haaretz сообщила, что власти Израиля разрешат с 1 ноября въезжать в страну путешественникам, привитым от коронавируса вакцинами, одобренными ВОЗ. Люди, получившие вакцину от Pfizer/Biontech, смогут въехать в Израиль спустя минимум семь дней после второй прививки. В случае с препаратами от Moderna, Astrazeneca, Johnson & Johnson, Sinovac или Sinopharm этот срок составляет 14 дней. При этом, если с момента завершения курса вакцинации прошло более 180 дней, въехать в Израиль будет уже нельзя. Однако можно ревакцинироваться.