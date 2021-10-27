СМИ сообщили о решении Израиля пускать привитых «Спутником V» туристов
Газета отметила, что такое решение было принято через несколько дней после встречи премьер-министра Израиля Нафтали Беннета с президентом России Владимиром Путиным и меньше чем через неделю после заявления канцелярии Беннета, что въехать в Израиль смогут туристы, которые сделали прививку вакциной, одобренной регуляторами США и ЕС и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
«Спутник V» пока не одобрен ни одной из этих организаций. По данным издания, решение было принято на встрече премьер-министра и высоких должностных лиц в здравоохранении во вторник. Туристам, которые сделали прививки «Спутником V», придется сдать анализ на антитела к коронавирусу по прилете в Израиль.
Ранее газета Haaretz сообщила, что власти Израиля разрешат с 1 ноября въезжать в страну путешественникам, привитым от коронавируса вакцинами, одобренными ВОЗ. Люди, получившие вакцину от Pfizer/Biontech, смогут въехать в Израиль спустя минимум семь дней после второй прививки. В случае с препаратами от Moderna, Astrazeneca, Johnson & Johnson, Sinovac или Sinopharm этот срок составляет 14 дней. При этом, если с момента завершения курса вакцинации прошло более 180 дней, въехать в Израиль будет уже нельзя. Однако можно ревакцинироваться.
По данным The Times of Israel, министры решили не признавать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Однако Беннет попросил еще несколько дней, чтобы обдумать этот вопрос. Как предполагает издание, о признании препарата он может объявить во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 22 октября.