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СМИ сообщили о решении Израиля пускать привитых «Спутником V» туристов

Ведомости

Власти Израиля в ноябре разрешат въезд в страну туристам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщила газета Jerusalem Post. По данным источника ТАСС в правительстве Израиля, туристы смогут въезжать в страну с 15 ноября.

Газета отметила, что такое решение было принято через несколько дней после встречи премьер-министра Израиля Нафтали Беннета с президентом России Владимиром Путиным и меньше чем через неделю после заявления канцелярии Беннета, что въехать в Израиль смогут туристы, которые сделали прививку вакциной, одобренной регуляторами США и ЕС и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«Спутник V» пока не одобрен ни одной из этих организаций. По данным издания, решение было принято на встрече премьер-министра и высоких должностных лиц в здравоохранении во вторник. Туристам, которые сделали прививки «Спутником V», придется сдать анализ на антитела к коронавирусу по прилете в Израиль. 

Ранее газета Haaretz сообщила, что власти Израиля разрешат с 1 ноября въезжать в страну путешественникам, привитым от коронавируса вакцинами, одобренными ВОЗ. Люди, получившие вакцину от Pfizer/Biontech, смогут въехать в Израиль спустя минимум семь дней после второй прививки. В случае с препаратами от Moderna, Astrazeneca, Johnson & Johnson, Sinovac или Sinopharm этот срок составляет 14 дней. При этом, если с момента завершения курса вакцинации прошло более 180 дней, въехать в Израиль будет уже нельзя. Однако можно ревакцинироваться. 

По данным The Times of Israel, министры решили не признавать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Однако Беннет попросил еще несколько дней, чтобы обдумать этот вопрос. Как предполагает издание, о признании препарата он может объявить во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 22 октября.

Ранее по теме: Израиль откроет границы для вакцинированных туристов с 1 ноября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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