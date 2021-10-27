СМИ сообщили о решении Израиля пускать привитых «Спутником V» туристов

Ранее газета Haaretz сообщила, что власти Израиля разрешат с 1 ноября въезжать в страну путешественникам, привитым от коронавируса вакцинами, одобренными ВОЗ. Люди, получившие вакцину от Pfizer/Biontech, смогут въехать в Израиль спустя минимум семь дней после второй прививки. В случае с препаратами от Moderna, Astrazeneca, Johnson & Johnson, Sinovac или Sinopharm этот срок составляет 14 дней. При этом, если с момента завершения курса вакцинации прошло более 180 дней, въехать в Израиль будет уже нельзя. Однако можно ревакцинироваться.