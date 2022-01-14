Тариф «Платона» с 1 февраля вырастет на 20 копеек

За весь период существования «Платона», по данным Росавтодора, в Федеральный дорожный фонд поступило более 159 млрд руб. В эту сумму входят штрафы, взысканные с грузоперевозчиков-нарушителей. Средства из фонда направляются на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения, уточнили в ведомстве. В частности, на эти деньги в 2020-2022 г. в 23 субъектах РФ проводятся работы по расширению с двух до четырех полос движения 600 км автодорог, а в 44 регионах — капитальный ремонт более 100 мостов и путепроводов.