Турчак опроверг заявление о платной вакцинации от COVID-19

«За слова нужно отвечать, тем более на ответственных публичных позициях, таких как депутат Государственной думы», — заключил Турчак, добавив, что пандемия — это не время для распространения слухов. Ранее Иванов опубликовал пост, в котором критиковал людей за отказ делать прививку от коронавируса. По его словам, якобы в марте правительство сделает вакцинацию платной. Позже это заявление также опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.