Турчак опроверг заявление о платной вакцинации от COVID-19
Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак назвал недопустимыми и вредными заявления о платной вакцинации от коронавируса в России, сообщает пресс-служба партии. Таким образом он отреагировал на пост, который разместил его однопартиец, депутат Максим Иванов в Facebook.
«Никаких планов по введению платы за вакцинацию нет. Более того, идет системная работа по повышению доступности вакцинации и удобству ее получения для граждан», — отметил Турчак. Он также добавил, что позиция партии остается неизменной на протяжении долгого времени — стране необходима вакцинация, а также выработка коллективного иммунитета, чтобы защитить людей от коронавируса.
«За слова нужно отвечать, тем более на ответственных публичных позициях, таких как депутат Государственной думы», — заключил Турчак, добавив, что пандемия — это не время для распространения слухов. Ранее Иванов опубликовал пост, в котором критиковал людей за отказ делать прививку от коронавируса. По его словам, якобы в марте правительство сделает вакцинацию платной. Позже это заявление также опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По данным оперштаба на 6 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 62,6% при цели в 80%. Первую прививку от COVID-19 сделали 79 млн граждан, из них 75,1 млн получили обе дозы соответствующих препаратов.