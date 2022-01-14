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Турчак опроверг заявление о платной вакцинации от COVID-19

Ведомости

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак назвал недопустимыми и вредными заявления о платной вакцинации от коронавируса в России, сообщает пресс-служба партии. Таким образом он отреагировал на пост, который разместил его однопартиец, депутат Максим Иванов в Facebook.

«Никаких планов по введению платы за вакцинацию нет. Более того, идет системная работа по повышению доступности вакцинации и удобству ее получения для граждан», — отметил Турчак. Он также добавил, что позиция партии остается неизменной на протяжении долгого времени — стране необходима вакцинация, а также выработка коллективного иммунитета, чтобы защитить людей от коронавируса.

«За слова нужно отвечать, тем более на ответственных публичных позициях, таких как депутат Государственной думы», — заключил Турчак, добавив, что пандемия — это не время для распространения слухов. Ранее Иванов опубликовал пост, в котором критиковал людей за отказ делать прививку от коронавируса. По его словам, якобы в марте правительство сделает вакцинацию платной. Позже это заявление также опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По данным оперштаба на 6 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 62,6% при цели в 80%. Первую прививку от COVID-19 сделали 79 млн граждан, из них 75,1 млн получили обе дозы соответствующих препаратов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных