Голикова: иностранцы смогут получить ковид-сектификат в России
Иностранные граждане смогут получить российский ковид-сертификат на полгода при наличии положительного теста на антитела к коронавирусу, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Голикова отметила, что такая мера будет действовать в условиях взаимного непризнания сертификатов о вакцинации между Россией и другими странами. «Иностранный либо российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, может приехать в РФ и так же пройти тест на антитела, и при наличии антител получить документ сроком действия на шесть месяцев, если такие антитела у него будут подтверждены», — добавила Голикова.
В декабре 2021 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус обсудили вопрос регистрации в ВОЗ российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и необходимость признания всеми странами на взаимной основе COVID-сертификатов.
Процесс международной сертификации российской вакцины был приостановлен в середине июня 2021 г. из-за нарушений на производстве препарата в Уфе. Также на этот процесс, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, повлияли разные стандарты, однако постепенно Россия адаптируется к требованиям зарубежных регуляторов. Руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в свою очередь предположил, что российская вакцина может быть одобрена ВОЗ в I квартале следующего года, после получения досье о препарате.