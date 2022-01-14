Голикова: иностранцы смогут получить ковид-сектификат в России

Голикова отметила, что такая мера будет действовать в условиях взаимного непризнания сертификатов о вакцинации между Россией и другими странами. «Иностранный либо российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, может приехать в РФ и так же пройти тест на антитела, и при наличии антител получить документ сроком действия на шесть месяцев, если такие антитела у него будут подтверждены», — добавила Голикова.