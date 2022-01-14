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Голикова: иностранцы смогут получить ковид-сектификат в России

Ведомости

Иностранные граждане смогут получить российский ковид-сертификат на полгода при наличии положительного теста на антитела к коронавирусу, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Голикова отметила, что такая мера будет действовать в условиях взаимного непризнания сертификатов о вакцинации между Россией и другими странами. «Иностранный либо российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, может приехать в РФ и так же пройти тест на антитела, и при наличии антител получить документ сроком действия на шесть месяцев, если такие антитела у него будут подтверждены», — добавила Голикова.

В декабре 2021 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус обсудили вопрос регистрации в ВОЗ российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и необходимость признания всеми странами на взаимной основе COVID-сертификатов.

Процесс международной сертификации российской вакцины был приостановлен в середине июня 2021 г. из-за нарушений на производстве препарата в Уфе. Также на этот процесс, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, повлияли разные стандарты, однако постепенно Россия адаптируется к требованиям зарубежных регуляторов. Руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в свою очередь предположил, что российская вакцина может быть одобрена ВОЗ в I квартале следующего года, после получения досье о препарате.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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