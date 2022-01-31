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Общество

В Кремле назвали печальной статистику Росстата по количеству смертей в России

Ведомости

Данные Росстата о количестве умерших в 2021 г. россиян печальна, много людей погибло из-за пандемии коронавируса, поэтому нужно убеждать людей вакцинироваться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Однозначно можно сказать, что это весьма и весьма печальная статистика, весьма и весьма печальные данные. Действительно мы потеряли очень много наших сограждан из-за эпидемии коронавируса. Причины, конечно, предстоит еще анализировать, и, главное, предстоит дальше убеждать людей вакцинироваться», — заявил Песков.

По его словам, вакцинация – это единственный способ защиты от коронавируса и сокращения количества смертей от него. Песков добавил, что может быть много причин такого большого количества смертей в России. Меры борьбы с коронавирусом, предпринятые правительством, были признаны эффективными, все системы здравоохранения находятся в состоянии полной мобилизации.

«Но при этом, конечно, к сожалению, уровень вакцинации населения оставляет желать лучшего. Будем надеяться, что со временем нам удастся повысить вот этот самый наш общественный порог иммунитета естественного или благодаря вакцинам возникшего и это приведет к снижению количества умирающих», — отметил Песков.

Росстат сообщил, что в 2021 г. естественная убыль населения России составила 1,04 млн человек, в 2020 г. – 688 700 человек. Смертность в прошлом году выросла на 15,1% до 2,4 млн человек, а рождаемость снизилась на 2,3% и составила 1,4 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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