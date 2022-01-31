В Кремле назвали печальной статистику Росстата по количеству смертей в России

По его словам, вакцинация – это единственный способ защиты от коронавируса и сокращения количества смертей от него. Песков добавил, что может быть много причин такого большого количества смертей в России. Меры борьбы с коронавирусом, предпринятые правительством, были признаны эффективными, все системы здравоохранения находятся в состоянии полной мобилизации.