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Естественная убыль населения России превысила за год 1 млн человек

Ведомости

Естественная убыль населения России в прошлом году составила 1,04 млн человек, свидетельствуют данные Росстата. Смертность выросла на 15,1% и составила 2,445 млн человек, рождаемость в течение 12 месяцев снизилась на 2,3% и составила 1,4 млн человек.

В 2020 г. в России умерли 2,123 млн человек, родились за год 1,43 млн. Естественная убыль населения достигла 688 700 человек.

Росстат зафиксировал снижение смертности от коронавируса в декабре до 54 630 человек более чем на 66% по сравнению с ноябрем. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, смертность в декабре 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. снизилась на 11,4%.

Смертность от коронавируса за 2021 г. в качестве основной или предположительно основной причиной смерти зафиксирована у 446 380 россиян, еще у 71 420 человек COVID-19 стал сопутствующей причиной смерти. Таким образом, смертность россиян, заразившихся коронавирусом, составила 517 800 человек. Это в 3,2 раза превышает показатель позапрошлого года: в 2020 г. в России умерли около 163 300 человек, заразившиеся коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных