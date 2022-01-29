Естественная убыль населения России превысила за год 1 млн человек

Смертность от коронавируса за 2021 г. в качестве основной или предположительно основной причиной смерти зафиксирована у 446 380 россиян, еще у 71 420 человек COVID-19 стал сопутствующей причиной смерти. Таким образом, смертность россиян, заразившихся коронавирусом, составила 517 800 человек. Это в 3,2 раза превышает показатель позапрошлого года: в 2020 г. в России умерли около 163 300 человек, заразившиеся коронавирусом.