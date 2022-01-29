Естественная убыль населения России превысила за год 1 млн человек
Естественная убыль населения России в прошлом году составила 1,04 млн человек, свидетельствуют данные Росстата. Смертность выросла на 15,1% и составила 2,445 млн человек, рождаемость в течение 12 месяцев снизилась на 2,3% и составила 1,4 млн человек.
В 2020 г. в России умерли 2,123 млн человек, родились за год 1,43 млн. Естественная убыль населения достигла 688 700 человек.
Росстат зафиксировал снижение смертности от коронавируса в декабре до 54 630 человек более чем на 66% по сравнению с ноябрем. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, смертность в декабре 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. снизилась на 11,4%.
Смертность от коронавируса за 2021 г. в качестве основной или предположительно основной причиной смерти зафиксирована у 446 380 россиян, еще у 71 420 человек COVID-19 стал сопутствующей причиной смерти. Таким образом, смертность россиян, заразившихся коронавирусом, составила 517 800 человек. Это в 3,2 раза превышает показатель позапрошлого года: в 2020 г. в России умерли около 163 300 человек, заразившиеся коронавирусом.