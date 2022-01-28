Росстат зафиксировал снижение смертности от COVID-19 в декабре

Численность населения России за 2021 г. в целом сократилась на 700 000 человек и достигла 145,5 млн, следует из данных Росстата о естественном движении населения, которая была составлена на основе медицинских свидетельств из системы ЗАГС. Общее число умерших в стране за 2021 г. составило 2,4 млн человек, что на 15% больше, чем в 2020 г.