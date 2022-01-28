Росстат зафиксировал снижение смертности от COVID-19 в декабре
В декабре 2021 г. смертность от COVID-19, по предварительным данным Росстата, снизилась более чем на 66% по сравнению с ноябрем и составила 54 630 человек. В ноябре, по уточненным данным Росстата, она составила 91 102 человека.
Росстат выделяет четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19. Коронавирус, как основная причина смерти зафиксирована у 44 390 человек. Предположительно COVID-19 как основная причина смерти была выявлена у 4 732 человек. Коронавирус являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть, у 1000 человек. COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти у 4 508 человек.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, смертность в декабре 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. снизилась на 11,4%.
Смертность от коронавируса за 2021 г. в качестве основной или предположительно основной причиной смерти зафиксирована у 446 380 россиян, еще у 71 420 человек COVID-19 стал сопутствующей причиной смерти. Таким образом, смертность россиян, заразившихся коронавирусом, составила 517 800 человек. Это в 3,2 раза превышает показатель позапрошлого года: в 2020 г. в России умерли около 163 300 человек, заразившиеся коронавирусом.
Пик смертности в 2021 г. пришелся на ноябрь, следует из данных Росстата. Тогда за месяц умерло 91 102 человека. Предыдущий пик был в октябре, смертность в том месяце составила 74 893. Высокая смертность в осенние месяцы наблюдалась на фоне распространения более опасного штамма коронавируса «дельта».
Численность населения России за 2021 г. в целом сократилась на 700 000 человек и достигла 145,5 млн, следует из данных Росстата о естественном движении населения, которая была составлена на основе медицинских свидетельств из системы ЗАГС. Общее число умерших в стране за 2021 г. составило 2,4 млн человек, что на 15% больше, чем в 2020 г.
Как пояснила Голикова, если не учитывать смерти от коронавируса, то смертность в России по итогам прошлого года сократилась на 1,02%, передает ТАСС. «Без учета избыточной смертности от COVID-19 смертность в Российской Федерации за прошедший год снизилась на 1,02%, в том числе в Центральном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском федеральном округах», — сказала Голикова.