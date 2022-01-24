В ВОЗ допустили окончание пандемии коронавируса в 2022 году
Пандемия коронавируса может закончиться в этом году, если власти стран будут принимать комплексные меры по борьбе с вирусом, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Адханом Гебрейесус на 150-й сессии исполкома ВОЗ.
«Если страны полноценно используют все эти стратегии и инструменты, мы сможем завершить острую фазу пандемии в этом году. Мы сможем завершить COVID-19 как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на глобальном уровне», — заявил Гебрейесус (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что для окончания пандемии нужно привить от коронавируса 70% населения каждой страны, особенно группы риска. Также нужно снизить смертность от вируса с помощью эффективного клинического лечения, обеспечить равный доступ к кислороду, противовирусным препаратам и диагностике. Нужно тщательно отслеживать вирус для мониторинга появления новых штаммов и менять меры общественного здравоохранения и социальные меры при необходимости, добавил Гебрейесус.
В России за последние сутки выявили 65 109 случаев заражения коронавирусом — максимум за весь период пандемии. Заболеваемость растет в стране с 11 января на фоне распространения штамма омикрон. В Москве так же установлен антирекорд — 19 509 случаев заражения. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,4% при цели в 80%.