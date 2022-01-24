В ВОЗ допустили окончание пандемии коронавируса в 2022 году

Он отметил, что для окончания пандемии нужно привить от коронавируса 70% населения каждой страны, особенно группы риска. Также нужно снизить смертность от вируса с помощью эффективного клинического лечения, обеспечить равный доступ к кислороду, противовирусным препаратам и диагностике. Нужно тщательно отслеживать вирус для мониторинга появления новых штаммов и менять меры общественного здравоохранения и социальные меры при необходимости, добавил Гебрейесус.