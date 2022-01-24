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Общество

В ВОЗ допустили окончание пандемии коронавируса в 2022 году

Ведомости

Пандемия коронавируса может закончиться в этом году, если власти стран будут принимать комплексные меры по борьбе с вирусом, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Адханом Гебрейесус на 150-й сессии исполкома ВОЗ. 

«Если страны полноценно используют все эти стратегии и инструменты, мы сможем завершить острую фазу пандемии в этом году. Мы сможем завершить COVID-19 как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на глобальном уровне», — заявил Гебрейесус (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что для окончания пандемии нужно привить от коронавируса 70% населения каждой страны, особенно группы риска. Также нужно снизить смертность от вируса с помощью эффективного клинического лечения, обеспечить равный доступ к кислороду, противовирусным препаратам и диагностике. Нужно тщательно отслеживать вирус для мониторинга появления новых штаммов и менять меры общественного здравоохранения и социальные меры при необходимости, добавил Гебрейесус. 

В России за последние сутки выявили 65 109 случаев заражения коронавирусом — максимум за весь период пандемии. Заболеваемость растет в стране с 11 января на фоне распространения штамма омикрон. В Москве так же установлен антирекорд — 19 509 случаев заражения. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,4% при цели в 80%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных