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Клишас назвал спорным законопроект о самообороне при защите жилища

Ведомости

Некоторые положения разработанного депутатами Госдумы законопроекта о расширении пределов допустимой самообороны при защите жилища являются спорными, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Клишас подчеркнул, что одним из избыточных положений законопроекта является предложение дать обороняющемуся право применять любое насилие, в том числе физические повреждения, если нападающий посягнул на любое имущество, находящееся в жилище. По его мнению, это может привести к тому, что обороняющийся не сможет соизмерить степень опасности посягательства и наносимый нападающему вред.

«Действующая редакция статьи 37 УК РФ позволяет осуществлять самооборону при опасном для жизни посягательстве не только в жилище, но и в любом месте. В этой части положения законопроекта представляются избыточными», — отметил Клишас (цитата по «РИА Новости»). Согласно действующей статье, причинение вреда посягающему на имущество не является преступлением, если оно было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.

В заключение сенатор отметил, что основные споры в обществе возникают не в отношении самообороны от опасного для жизни посягательства, а в отношении пределов самообороны, когда посягательство не является опасным для жизни.

Ранее сегодня сообщалось, что депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, в котором предлагается разрешить россиянам любым способом защищать себя и своих родных от преступников, которые незаконно проникли в их жилье. Авторы законопроекта отметили, что преступники проникают в жилье не только для того, чтобы что-то украсть: они могут убить хозяев дома, причинить тяжкий вред, изнасиловать или похитить человека. При этом, согласно закону, человек, который защищает себя и свою семью, ограничен пределами необходимой самообороны, а злоумышленники не ограничены ничем.

Ранее по теме: В Госдуме предложили разрешить любую самооборону при проникновении в жилье

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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