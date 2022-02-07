Клишас назвал спорным законопроект о самообороне при защите жилища

Ранее сегодня сообщалось, что депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, в котором предлагается разрешить россиянам любым способом защищать себя и своих родных от преступников, которые незаконно проникли в их жилье. Авторы законопроекта отметили, что преступники проникают в жилье не только для того, чтобы что-то украсть: они могут убить хозяев дома, причинить тяжкий вред, изнасиловать или похитить человека. При этом, согласно закону, человек, который защищает себя и свою семью, ограничен пределами необходимой самообороны, а злоумышленники не ограничены ничем.