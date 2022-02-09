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Общество

В России выявили новый рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 183 103 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Также за сутки скончались 669 человек с COVID-19.

За весь период в России выявили 13 330 769 случаев болезни. 10 803 305 пациентов выздоровели от COVID-19, 337 390 – скончались.

В Москве за сутки выявили 11 521 заболевшего – показатель снижается шестой день подряд и стал ниже, чем показатели Санкт-Петербурга и Подмосковья. 1528 пациентов госпитализировали за сутки с COVID-19, 614 человек находятся на ИВЛ.

Высокий прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 19 644 случая, Московской области – 11 956, Свердловской области – 5904, Красноярском крае – 5748, Нижегородской области – 5744 случая.

По данным оперштаба на 4 февраля, уровень коллективного иммунитета в России снизился за неделю на 0,3 п. п. и составил 64,1%. Прививки первым компонентом вакцины сделали около 85 млн россиян, полностью вакцинировались 80,4 млн человек. Президент России Владимир Путин в четверг, 3 февраля, сообщил, что правительство не планирует введения новых ограничений в связи с распространением COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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