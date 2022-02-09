В России выявили новый рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки

В Москве за сутки выявили 11 521 заболевшего – показатель снижается шестой день подряд и стал ниже, чем показатели Санкт-Петербурга и Подмосковья. 1528 пациентов госпитализировали за сутки с COVID-19, 614 человек находятся на ИВЛ.