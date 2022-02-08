Минздрав назвал дату начала выдачи QR-кодов при наличии антител к COVID-19
С 21 февраля в России можно будет получить QR-код по результатам теста, в котором будет обнаружен высокий уровень антител к коронавирусу. Об этом говорится в приказе Минздрава, который опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно нововведениям, с 21 февраля QR-код будет содержать информацию о завершении вакцинации против коронавируса, факте перенесенного заболевания, либо о наличии на Едином портале сведений о положительном результате теста на антитела. Срок действия QR-кода по результатам теста на антитела составит 6 месяцев с даты получения его результатов.
«В приложении №4 к приказу: а) в пункте 1: абзац первый дополнить словами: ", и сведений о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов), содержащихся на Едином портале", — говорится в документе.
В декабре вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что портал «Госуслуги» сможет выдавать сертификаты переболевшим коронавирусом по тесту на антитела. Он будет действовать один год, если начиная с 1 января 2021 г. также будет получен положительный ПЦР-тест. Без положительного ПЦР-теста сертификат будет действовать полгода, столько же — при вакцинации иностранным препаратом. До этого QR-код можно было получить только после прохождения вакцинации от коронавируса. Сертификат выдавался сроком на год.
Также в конце января премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что на «Госуслугах» в ближайшее время появится возможность получить сертификат о медицинских противопоказаниях к вакцинации от коронавируса.