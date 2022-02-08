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Минздрав назвал дату начала выдачи QR-кодов при наличии антител к COVID-19

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С 21 февраля в России можно будет получить QR-код по результатам теста, в котором будет обнаружен высокий уровень антител к коронавирусу. Об этом говорится в приказе Минздрава, который опубликован на официальном портале правовой информации. 

Согласно нововведениям, с 21 февраля QR-код будет содержать информацию о завершении вакцинации против коронавируса, факте перенесенного заболевания, либо о наличии на Едином портале сведений о положительном результате теста на антитела. Срок действия QR-кода по результатам теста на антитела составит 6 месяцев с даты получения его результатов.

«В приложении №4 к приказу: а) в пункте 1: абзац первый дополнить словами: ", и сведений о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов), содержащихся на Едином портале", — говорится в документе.

В декабре вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что портал «Госуслуги» сможет выдавать сертификаты переболевшим коронавирусом по тесту на антитела. Он будет действовать один год, если начиная с 1 января 2021 г. также будет получен положительный ПЦР-тест. Без положительного ПЦР-теста сертификат будет действовать полгода, столько же — при вакцинации иностранным препаратом. До этого QR-код можно было получить только после прохождения вакцинации от коронавируса. Сертификат выдавался сроком на год.

Также в конце января премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что на «Госуслугах» в ближайшее время появится возможность получить сертификат о медицинских противопоказаниях к вакцинации от коронавируса. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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