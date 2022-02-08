Минздрав назвал дату начала выдачи QR-кодов при наличии антител к COVID-19

В декабре вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что портал «Госуслуги» сможет выдавать сертификаты переболевшим коронавирусом по тесту на антитела. Он будет действовать один год, если начиная с 1 января 2021 г. также будет получен положительный ПЦР-тест. Без положительного ПЦР-теста сертификат будет действовать полгода, столько же — при вакцинации иностранным препаратом. До этого QR-код можно было получить только после прохождения вакцинации от коронавируса. Сертификат выдавался сроком на год.