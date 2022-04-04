В Подмосковье два человека погибли в аварии с автобусом

ТАСС сообщил со ссылкой на пресс-службу МЧС, что ДТП произошло в 10:00. Водитель автобуса не справился с управлением, поэтому автобус пробил ограждение, съехал в кювет и упал на бок. По словам источника агентства в экстренных службах, в результате аварии 2 человека погибли и 18 пострадали.