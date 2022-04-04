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В Подмосковье два человека погибли в аварии с автобусом

Ведомости

Пассажирский автобус 4 апреля упал с эстакады в Московской области, в результате чего погибли два человека, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону. Авария произошла на трассе М-9 «Балтия».

По данным МЧС, рейсовый автобус Москва — Волоколамск пробил отбойник при повороте на деревню Матренино и упал с эстакады на прилегающую дорогу. В момент аварии в автобусе находилось 20 человек.

ТАСС сообщил со ссылкой на пресс-службу МЧС, что ДТП произошло в 10:00. Водитель автобуса не справился с управлением, поэтому автобус пробил ограждение, съехал в кювет и упал на бок. По словам источника агентства в экстренных службах, в результате аварии 2 человека погибли и 18 пострадали.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с ДТП. В ходе проверки Волоколамская городская прокуратура оценит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель двоих человек). По данным СК, двое пассажиров погибли и еще восемь пострадали. Их госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных