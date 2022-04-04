В Подмосковье два человека погибли в аварии с автобусом
Пассажирский автобус 4 апреля упал с эстакады в Московской области, в результате чего погибли два человека, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону. Авария произошла на трассе М-9 «Балтия».
По данным МЧС, рейсовый автобус Москва — Волоколамск пробил отбойник при повороте на деревню Матренино и упал с эстакады на прилегающую дорогу. В момент аварии в автобусе находилось 20 человек.
ТАСС сообщил со ссылкой на пресс-службу МЧС, что ДТП произошло в 10:00. Водитель автобуса не справился с управлением, поэтому автобус пробил ограждение, съехал в кювет и упал на бок. По словам источника агентства в экстренных службах, в результате аварии 2 человека погибли и 18 пострадали.
Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с ДТП. В ходе проверки Волоколамская городская прокуратура оценит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.
СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель двоих человек). По данным СК, двое пассажиров погибли и еще восемь пострадали. Их госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.