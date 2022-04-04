Росфинмониторинг внес «Колумбайн» в реестр террористических и экстремистских организаций
Движение «Колумбайн» (запрещенная в России террористическая организация) внесли в реестр террористических и экстремистских организаций, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Росфинмониторинг.
2 февраля Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал движение «Колумбайн» террористическим. В пресс-службе Генпрокуратуры тогда напомнили, что за организацию или участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.
8 февраля Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о предотвращении нескольких терактов в образовательных учреждениях, к большинству из которых причастны сторонники движения «Колумбайн». По данным комитета, теракты готовились в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области.
Название «колумбайн» относится к американской школе Columbine в Литтлтоне, штат Колорадо, где в 1999 г. двое подростков застрелили 13 человек и ранили еще 24, после чего покончили с собой.