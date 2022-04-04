Мишустин рассказал об автоматическом назначении пенсий по инвалидности
Пенсии по инвалидности в России будут начисляться автоматически, то есть без подачи заявления, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме.
«Для получения положенной пенсии не понадобиться тратить время на подачу заявлений, она будет назначаться автоматически, и выплаты пойдут сразу после оформления инвалидности», — заявил Мишустин (цитата по ТАСС).
Ранее пресс-служба правительства сообщила, что Пенсионный фонд России (ПФР) будет назначать пенсию по инвалидности на основе данных Федерального реестра инвалидов. Также Минтруд ранее предложил автоматически назначать пенсии по потере кормильца с 1 января 2023 г.
Из-за высокой инфляции в 2021 г. власти России приняли решение дополнительно проиндексировать страховые, социальные и военные пенсии. В этом году выплаты выросли на 8,6%. В целом средний размер страховой пенсии по старости в текущем году составит 18 984 руб., рассказали ранее в Совете Федерации. В 2021 г. эта сумма составляла примерно 17 443 руб.
Минфин ранее сообщил, что дополнительные расходы на индексацию пенсий на 8,6% вместо 5,9% составят 172,7 млрд руб. Таким образом, общий объем трат на индексацию страховой пенсии в этом году оценивается в 549,7 млрд руб.