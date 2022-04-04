Мишустин рассказал об автоматическом назначении пенсий по инвалидности

Из-за высокой инфляции в 2021 г. власти России приняли решение дополнительно проиндексировать страховые, социальные и военные пенсии. В этом году выплаты выросли на 8,6%. В целом средний размер страховой пенсии по старости в текущем году составит 18 984 руб., рассказали ранее в Совете Федерации. В 2021 г. эта сумма составляла примерно 17 443 руб.