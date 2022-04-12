Путин заявил о возобновлении лунной программы России

Согласно ранее анонсированным планам, в 2024 г. Россия должна отправить к спутнику Земли орбитальную станцию «Луна-26», в 2025 г. – посадочную станцию «Луна-27». Эти миссии включены в Федеральную космическую программу, срок окончания которой – до 2025 г. В 2027–2028 гг. планировалась отправка на Луну тяжелой посадочной станции «Луна-28» для взятия грунта и его доставки на Землю, а также станции «Луна-29» для доставки тяжелого лунохода. Эти проекты пока не нашли отражения в госпрограммах.