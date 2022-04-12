Путин заявил о возобновлении лунной программы России
Россия планирует возобновить лунную программу и запустить космический роботизированный комплекс «Луна-25», заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии награждения летчиков-космонавтов.
«Возобновим лунную программу. Речь о запуске с космодрома Восточный автоматического аппарата космического роботизированного комплекса "Луна-25"», — заявил Путин (цитата по «Интерфаксу»).
По словам президента, России нужно успешно ответить на вызовы в освоении космоса, чтобы «эффективно решать национальные задачи развития на земле, укреплять безопасность и технологический суверенитет, создавать передовые разработки в области робототехники и микроэлектроники, экологии и медицины».
Запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома Восточный изначально планировался в конце 2021 г., однако в августе в «Роскосмосе» сообщили о переносе сроков запуска на май 2022 г.
Руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов в марте 2020 г. говорил, что по плану «Луна-25» проведет научные исследования в полярной области Луны. Станция будет замерять характеристики и изучать свойства и состав полярного грунта и полярную экзосферу Луны. Все аппараты, запущенные на спутник Земли, ранее прилунялись в ее умеренных широтах или ближе к экватору.
Российская лунная программа рассчитана на период до 2040 г. До 2025 г. планируется облет Луны на новом российском пилотируемом корабле «Орел» в беспилотном режиме, а также отправка на спутник Земли автоматической станции. В сентябре прошлого года «Роскосмос» объявил тендер на изучение вопроса организации пилотируемых полетов на Луну, включая высадку человека на поверхность спутника Земли.
Согласно ранее анонсированным планам, в 2024 г. Россия должна отправить к спутнику Земли орбитальную станцию «Луна-26», в 2025 г. – посадочную станцию «Луна-27». Эти миссии включены в Федеральную космическую программу, срок окончания которой – до 2025 г. В 2027–2028 гг. планировалась отправка на Луну тяжелой посадочной станции «Луна-28» для взятия грунта и его доставки на Землю, а также станции «Луна-29» для доставки тяжелого лунохода. Эти проекты пока не нашли отражения в госпрограммах.