Венедиктов отказался от выдвижения в Общественную палату Москвы
«Мне сделал предложение Союз ветеранов Афганистана одного из московских округов, но я с благодарностью отклонил его. В нынешней ситуации, когда моя позиция по развитию гражданского общества не разделяется большинством коллег, не считаю для себя правильным быть в Общественной палате», — подчеркнул он.
29 марта стало известно, что журналист не вошел в список 15 членов Общественной палаты Москвы, утвержденный мэром города Сергеем Собяниным. Венедиктов состоит в ОП с 2016 г., оба созыва — 2016 и 2019 гг. — его кандидатуру утверждал своими распоряжениями мэр. Экс-главный редактор «Эха Москвы» руководил общественным штабом по наблюдению за выборами и занимался вопросами онлайн-голосования.
В Общественную палату столицы входят 45 человек — 15 из них утверждает мэр города, еще 15 утверждают депутаты Мосгордумы по представлению различных некоммерческих организаций (НКО). Далее утвержденные мэром и Мосгордумой члены палаты определяют оставшиеся 15 кандидатур.
1 марта «Эхо Москвы» отключили от эфирного вещания в России, а сайт радиостанции был заблокирован. 3 марта совет директоров решил ликвидировать радио и сайт. Владевший радиостанцией холдинг «Газпром-медиа» сообщил, что основанием для ликвидации стало обращение Генпрокуратуры, которая обвинила ее в распространении фейков о действиях российской армии в ходе военной операции на Украине. 5 марта совет директоров досрочно расторг трудовой договор с Венедиктовым.