Венедиктов отказался от выдвижения в Общественную палату Москвы

«Мне сделал предложение Союз ветеранов Афганистана одного из московских округов, но я с благодарностью отклонил его. В нынешней ситуации, когда моя позиция по развитию гражданского общества не разделяется большинством коллег, не считаю для себя правильным быть в Общественной палате», — подчеркнул он.