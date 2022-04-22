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Венедиктов отказался от выдвижения в Общественную палату Москвы

Ведомости

Экс-главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов отказался от выдвижения в новый состав Общественной палаты Москвы. Об этом он сообщил РБК.

«Мне сделал предложение Союз ветеранов Афганистана одного из московских округов, но я с благодарностью отклонил его. В нынешней ситуации, когда моя позиция по развитию гражданского общества не разделяется большинством коллег, не считаю для себя правильным быть в Общественной палате», — подчеркнул он.

29 марта стало известно, что журналист не вошел в список 15 членов Общественной палаты Москвы, утвержденный мэром города Сергеем Собяниным. Венедиктов состоит в ОП с 2016 г., оба созыва — 2016 и 2019 гг. — его кандидатуру утверждал своими распоряжениями мэр. Экс-главный редактор «Эха Москвы» руководил общественным штабом по наблюдению за выборами и занимался вопросами онлайн-голосования.

В Общественную палату столицы входят 45 человек — 15 из них утверждает мэр города, еще 15 утверждают депутаты Мосгордумы по представлению различных некоммерческих организаций (НКО). Далее утвержденные мэром и Мосгордумой члены палаты определяют оставшиеся 15 кандидатур.

1 марта «Эхо Москвы» отключили от эфирного вещания в России, а сайт радиостанции был заблокирован. 3 марта совет директоров решил ликвидировать радио и сайт. Владевший радиостанцией холдинг «Газпром-медиа» сообщил, что основанием для ликвидации стало обращение Генпрокуратуры, которая обвинила ее в распространении фейков о действиях российской армии в ходе военной операции на Украине. 5 марта совет директоров досрочно расторг трудовой договор с Венедиктовым.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных