Против журналиста Кара-Мурзы завели уголовное дело о дискредитации военных
Следственный комитет возбудил уголовное дело о распространении фейков о российской армии против публициста Владимира Кара-Мурзы, об этом в соцсетях сообщил его адвокат Владимир Прохоров.
«Возбуждено уголовное дело по ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ». Владимир Кара-Мурза сейчас находится в Главном следственном управлении Следственного комитета России», — написал Прохоров.
12 апреля Кара-Мурзу арестовали на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции. Из материалов дела следует, что при виде сотрудников полиции Кара-Мурза якобы повел себя «неадекватно», «изменив траекторию движения», ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться. Помимо этого суд пришел к выводу, что он оказывал сопротивление, отказавшись предоставлять документы, удостоверяющие личность, и проследовать в служебный автотранспорт.
Кара-Мурза — общественный деятель, политик и публицист. Ранее работал в различных политических организациях, был ведущим программы на радиостанции «Эхо Москвы».