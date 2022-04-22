Против журналиста Кара-Мурзы завели уголовное дело о дискредитации военных

12 апреля Кара-Мурзу арестовали на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции. Из материалов дела следует, что при виде сотрудников полиции Кара-Мурза якобы повел себя «неадекватно», «изменив траекторию движения», ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться. Помимо этого суд пришел к выводу, что он оказывал сопротивление, отказавшись предоставлять документы, удостоверяющие личность, и проследовать в служебный автотранспорт.