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Против журналиста Кара-Мурзы завели уголовное дело о дискредитации военных

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело о распространении фейков о российской армии против публициста Владимира Кара-Мурзы, об этом в соцсетях сообщил его адвокат Владимир Прохоров.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ». Владимир Кара-Мурза сейчас находится в Главном следственном управлении Следственного комитета России», — написал Прохоров.

12 апреля Кара-Мурзу арестовали на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции. Из материалов дела следует, что при виде сотрудников полиции Кара-Мурза якобы повел себя «неадекватно», «изменив траекторию движения», ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться. Помимо этого суд пришел к выводу, что он оказывал сопротивление, отказавшись предоставлять документы, удостоверяющие личность, и проследовать в служебный автотранспорт.

Кара-Мурза — общественный деятель, политик и публицист. Ранее работал в различных политических организациях, был ведущим программы на радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее по теме: Владимира Кара-Мурзу арестовали на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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