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Общество

Владимира Кара-Мурзу арестовали на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции

Ведомости

Оппозиционный политический активист и общественный деятель Владимир Кара-Мурза арестован на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции во время задержания, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хамовнического суда Москвы. 

«Хамовнический районный суд рассмотрел административный материал в отношении общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы, обвиняемого в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Ему назначено административное наказание в виде ареста на 15 суток», — говорится в сообщении. 

Из материалов дела следует, что при виде сотрудников полиции Кара-Мурза повел себя «неадекватно», изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться. Помимо этого он отказывал сопротивление, отказавшись предоставлять документы, удостоверяющие личность, и проследовать в служебный автотранспорт, подчеркнуто в материалах.

Накануне адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров сообщил о его задержании, причина которого ему неизвестна. Кара-Мурза ранее работал в различных политических организациях, был ведущим программы на радиостанции «Эхо Москвы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных