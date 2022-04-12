Владимира Кара-Мурзу арестовали на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции

Из материалов дела следует, что при виде сотрудников полиции Кара-Мурза повел себя «неадекватно», изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться. Помимо этого он отказывал сопротивление, отказавшись предоставлять документы, удостоверяющие личность, и проследовать в служебный автотранспорт, подчеркнуто в материалах.