Владимира Кара-Мурзу арестовали на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции
Оппозиционный политический активист и общественный деятель Владимир Кара-Мурза арестован на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции во время задержания, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хамовнического суда Москвы.
«Хамовнический районный суд рассмотрел административный материал в отношении общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы, обвиняемого в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Ему назначено административное наказание в виде ареста на 15 суток», — говорится в сообщении.
Из материалов дела следует, что при виде сотрудников полиции Кара-Мурза повел себя «неадекватно», изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться. Помимо этого он отказывал сопротивление, отказавшись предоставлять документы, удостоверяющие личность, и проследовать в служебный автотранспорт, подчеркнуто в материалах.
Накануне адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров сообщил о его задержании, причина которого ему неизвестна. Кара-Мурза ранее работал в различных политических организациях, был ведущим программы на радиостанции «Эхо Москвы».