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ФОМ сообщил о росте доверия россиян к Путину до 79%

Ведомости

Согласно результату последнего опроса ФОМ, число людей, которые доверяют президенту России Владимиру Путину, выросло до 79%. В исследовании приняли участие 1500 человек из 53 регионов страны.

Из результатов опроса следует, что число людей, которые считают, что на своем посту Владимир Путин работает «скорее хорошо», составляет 81%, скорее плохо – 10%. До начала военной спецоперации на Украине, по данным ФОМ, деятельность главы государства поддерживали 64% опрошенных, а не поддерживали 21%. 10 апреля на этот вопрос положительно ответили 76%.

Деятельность российского правительства одобряют 57% опрошенных, премьер-министра Михаила Мишустина — 60%. В рейтинге доверия к политическим партиям лидирует «Единая Россия» — положительно работу партии оценили 45% респондентов. На втором и третьем местах находятся КПРФ и ЛДПР — по 9%.

Как ранее пояснял гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, в условиях спецоперации на Украине происходит «консолидация людей. «Сейчас происходит так называемое объединение вокруг флага. Когда страна вступает в вооруженный конфликт, рейтинги правящих сил всегда растут. То же самое было и в 2014 г.», – говорил Федоров.

Ранее по теме: 62% респондентов слышат слова в поддержку спецоперации на Украине
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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