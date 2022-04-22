ФОМ сообщил о росте доверия россиян к Путину до 79%

Как ранее пояснял гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, в условиях спецоперации на Украине происходит «консолидация людей. «Сейчас происходит так называемое объединение вокруг флага. Когда страна вступает в вооруженный конфликт, рейтинги правящих сил всегда растут. То же самое было и в 2014 г.», – говорил Федоров.