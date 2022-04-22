ФОМ сообщил о росте доверия россиян к Путину до 79%
Согласно результату последнего опроса ФОМ, число людей, которые доверяют президенту России Владимиру Путину, выросло до 79%. В исследовании приняли участие 1500 человек из 53 регионов страны.
Из результатов опроса следует, что число людей, которые считают, что на своем посту Владимир Путин работает «скорее хорошо», составляет 81%, скорее плохо – 10%. До начала военной спецоперации на Украине, по данным ФОМ, деятельность главы государства поддерживали 64% опрошенных, а не поддерживали 21%. 10 апреля на этот вопрос положительно ответили 76%.
Деятельность российского правительства одобряют 57% опрошенных, премьер-министра Михаила Мишустина — 60%. В рейтинге доверия к политическим партиям лидирует «Единая Россия» — положительно работу партии оценили 45% респондентов. На втором и третьем местах находятся КПРФ и ЛДПР — по 9%.
Как ранее пояснял гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, в условиях спецоперации на Украине происходит «консолидация людей. «Сейчас происходит так называемое объединение вокруг флага. Когда страна вступает в вооруженный конфликт, рейтинги правящих сил всегда растут. То же самое было и в 2014 г.», – говорил Федоров.