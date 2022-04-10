62% респондентов слышат слова в поддержку спецоперации на Украине

62% респондентов слышат слова в поддержку спецоперации на УкраинеВ ЭИСИ обсудили, как идет информационная война против России
На круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) итоги опроса об информационной войне представил 8 апреля руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов. Из него следует, что материалы и сообщения о России и Российской армии, показывающие ее в негативном свете из-за ситуации на Украине, видел 61% респондентов.
9% от всех респондентов затруднились сказать, лживы такие материалы или они правдивы. 41% посчитали, что они скорее лживы, а 11% – что скорее правдивы. 39%, соответственно, их не видели. При этом на вопрос о том, ведется или не ведется против России информационная война в связи с военной спецоперацией на Украине, 90% от всех опрошенных ответили утвердительно. Затруднились ответить 6%, 4% респондентов сообщили, что такая война не ведется.
62%
россиян чаще слышат от окружающих высказывания в поддержку военной спецоперации на Украине, 11% – против нее, 12% – в равной степени обе позиции, а 10% – никакой
Информационная война против России развернута не с начала спецоперации и даже не с момента присоединения Крыма в 2014 г., заявил на круглом столе ЭИСИ политолог Алексей Мартынов. По его словам, к 2014 г. этот механизм «был уже развернут в полном объеме». К информационной войне против России группа западных стран подготовилась более внимательно, чем к боевым действиям, сообщил он. Задачей «информационных войск», утверждает Мартынов, является распространение пессимистичного настроения среди граждан России.
Авторы опроса под информационной войной понимают ситуацию, при которой людям навязывают стороннее мнение о том, кто прав, а кто виноват в конфликте на Украине, полагает социальный психолог Алексей Рощин. Так же воспринимают эти события и респонденты. «С точки зрения людей информационная война – это попытка испортить их информационную незамутненность и включить в реальность, – пояснил эксперт. – А людям некомфортно думать о том, что находится за гранью их повседневности».
«В кризисные ситуации люди активнее делятся по принципу «свой – чужой», и в соответствии с этим же принципом происходит сплочение граждан, – отмечает политолог Алексей Макаркин. – У человека может быть критичное отношение к власти, но, когда возникает кризис, ему крайне дискомфортно оказаться на «чужой» половине, продемонстрировать нестандартное отношение к действительности».