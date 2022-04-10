Газета
Общество

62% респондентов слышат слова в поддержку спецоперации на Украине

В ЭИСИ обсудили, как идет информационная война против России
Анна Нараева
90% опрошенных ВЦИОМом россиян считают, что против страны идет информационная война / Евгений Разумный / Ведомости

На круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) итоги опроса об информационной войне представил 8 апреля руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов. Из него следует, что материалы и сообщения о России и Российской армии, показывающие ее в негативном свете из-за ситуации на Украине, видел 61% респондентов.

9% от всех респондентов затруднились сказать, лживы такие материалы или они правдивы. 41% посчитали, что они скорее лживы, а 11% – что скорее правдивы. 39%, соответственно, их не видели. При этом на вопрос о том, ведется или не ведется против России информационная война в связи с военной спецоперацией на Украине, 90% от всех опрошенных ответили утвердительно. Затруднились ответить 6%, 4% респондентов сообщили, что такая война не ведется.

62%

россиян чаще слышат от окружающих высказывания в поддержку военной спецоперации на Украине, 11% – против нее, 12% – в равной степени обе позиции, а 10% – никакой

Информационная война против России развернута не с начала спецоперации и даже не с момента присоединения Крыма в 2014 г., заявил на круглом столе ЭИСИ политолог Алексей Мартынов. По его словам, к 2014 г. этот механизм «был уже развернут в полном объеме». К информационной войне против России группа западных стран подготовилась более внимательно, чем к боевым действиям, сообщил он. Задачей «информационных войск», утверждает Мартынов, является распространение пессимистичного настроения среди граждан России.

Ранее по теме: Россияне заметили спецоперацию, но не заметили санкций

Авторы опроса под информационной войной понимают ситуацию, при которой людям навязывают стороннее мнение о том, кто прав, а кто виноват в конфликте на Украине, полагает социальный психолог Алексей Рощин. Так же воспринимают эти события и респонденты. «С точки зрения людей информационная война – это попытка испортить их информационную незамутненность и включить в реальность, – пояснил эксперт. – А людям некомфортно думать о том, что находится за гранью их повседневности».

«В кризисные ситуации люди активнее делятся по принципу «свой – чужой», и в соответствии с этим же принципом происходит сплочение граждан, – отмечает политолог Алексей Макаркин. – У человека может быть критичное отношение к власти, но, когда возникает кризис, ему крайне дискомфортно оказаться на «чужой» половине, продемонстрировать нестандартное отношение к действительности».

Ранее по теме: Регионы учат букву Z
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных