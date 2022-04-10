62% респондентов слышат слова в поддержку спецоперации на Украине

9% от всех респондентов затруднились сказать, лживы такие материалы или они правдивы. 41% посчитали, что они скорее лживы, а 11% – что скорее правдивы. 39%, соответственно, их не видели. При этом на вопрос о том, ведется или не ведется против России информационная война в связи с военной спецоперацией на Украине, 90% от всех опрошенных ответили утвердительно. Затруднились ответить 6%, 4% респондентов сообщили, что такая война не ведется.