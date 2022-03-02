Газета
Политика

Регионы учат букву Z

Операции России на Украине подыскали символ в латинском алфавите
Екатерина Гробман Анна Нараева
К гражданам, которые украшали машины буквой Z в знак поддержки российских военных, присоединились политики / Эдуард Корниенко / URA.RU / ТАСС

В России начался неформальный флешмоб по поддержке действий России на Украине. По решению губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева регион в официальных материалах правительства будет называться КуZбасс. Об этом он заявил в своем Telegram-канале. «В то время как наши парни выполняют задачи по демилитаризации и денацификации Украины, жители России, и в частности КуZбасса, столкнулись с беспрецедентным экономическим и моральным давлением из других стран, с волной дезинформации о ходе спецоперации и резко негативным отношением», – заявил Цивилев. Губернатор пояснил, что Z – это «знак поддержки наших бойцов» и «символ солидарности нашего общества».

Решение неформально называть область КуZбассом – часть «комплекса мер поддержки наших вооруженных сил и братского шахтерского народа Донбасса», сообщил Цивилев. 1 марта глава ДНР Денис Пушилин призвал «поддержать солдат на передовой» и нанес на свой автомобиль знак Z. После начала военной операции в соцсетях появилось большое количество фотографий с российской военной техникой, на которой краской помечена буква Z, обведенная в квадрат (были также варианты с литерой V и др.). Это так называемый элемент быстрого опознавания – так в военной науке называются способы визуальной идентификации наземной и воздушной техники, используемые вооруженными силами для снижения случаев ее поражения своими.

Как рассказал «Ведомостям» источник, близкий к администрации президента, и подтвердил собеседник в правительстве Кемеровской области, логично, что во время спецоперации проработали появление такого символа. «Нужен символ, который будет поднимать патриотизм, как георгиевская ленточка [на 9 мая]», – говорит собеседник в Кемерове. По его словам, Z должна символизировать «силу и правое дело российских бойцов». Он подчеркнул, что поддержать акцию призвали чиновников разного уровня и «область охотно на призыв откликнулась». В стороне, действительно, не остались и другие регионы.

Свои каналы в Telegram переименовали глава Крыма Сергей Аксенов и глава Хабаровского края Михаил Дегтярев – они добавили в название букву Z. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко также дополнил Z в описание своего канала, и в первом посте он высказал свое мнение по поводу спецоперации на Украине, дополнив текст хэштегами #ZaМир #ЗаПрезидента #СвоихНеБросаем #РусскаяВесна. Хэштег #ZаМир в своем посте в поддержку Валерия Гергиева (1 марта мэрия Мюнхена объявила о расторжении с ним контракта, уволив с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра) использовал и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин изменил название своего Telegram-канала на «РогоZин».

Забайкальский край будет называться в официальных материалах Zабайкальем, сообщается на портале правительства региона: «Акцию по поддержке спецоперации России на Украине поддержали в региональном правительстве. Z – в первую очередь знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества. Россияне размещают символ на автомобилях, окнах домов и офисов. Такой же знак нанесен на отечественную спецтехнику». Водители читинских маршруток наклеили на стекла листовки с георгиевской лентой в форме буквы Z, сообщается на сайте правительства Забайкалья (их фото со ссылкой на пресс-службу краевой администрации были опубликованы на сайте chita.ru).

Схожую символику 2 марта разместила в соцсетях «Единая Россия», литеру Z планируется использовать в названиях партийных проектов. К примеру, сторонниками «Единой России» запущена акция #ZделановРоссии, в рамках которой единороссы намерены призывать к покупке товаров отечественных производителей и рассказывать о них в соцсетях, сказали в партии.

Политолог Константин Калачев отмечает, что маркированная бронетехника была впервые использована в ходе совместных учений России и Белоруссии на территории союзной республики. Но «ассоциации с Z могут быть разными», отмечает он. Чиновники попадают в повестку и позиционируют себя в качестве наиболее лояльных граждан, отмечает политолог Михаил Виноградов. Цивилев дал сигнал другим о желательности таких действий, говорит он. Но губернаторы помимо этого должны не допускать всплесков тревожности среди жителей региона, а это не всегда просто, когда делаешь акцент на украинском конфликте.

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных