Регионы учат букву Z

Регионы учат букву ZОперации России на Украине подыскали символ в латинском алфавите
В России начался неформальный флешмоб по поддержке действий России на Украине. По решению губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева регион в официальных материалах правительства будет называться КуZбасс. Об этом он заявил в своем Telegram-канале. «В то время как наши парни выполняют задачи по демилитаризации и денацификации Украины, жители России, и в частности КуZбасса, столкнулись с беспрецедентным экономическим и моральным давлением из других стран, с волной дезинформации о ходе спецоперации и резко негативным отношением», – заявил Цивилев. Губернатор пояснил, что Z – это «знак поддержки наших бойцов» и «символ солидарности нашего общества».
Решение неформально называть область КуZбассом – часть «комплекса мер поддержки наших вооруженных сил и братского шахтерского народа Донбасса», сообщил Цивилев. 1 марта глава ДНР Денис Пушилин призвал «поддержать солдат на передовой» и нанес на свой автомобиль знак Z. После начала военной операции в соцсетях появилось большое количество фотографий с российской военной техникой, на которой краской помечена буква Z, обведенная в квадрат (были также варианты с литерой V и др.). Это так называемый элемент быстрого опознавания – так в военной науке называются способы визуальной идентификации наземной и воздушной техники, используемые вооруженными силами для снижения случаев ее поражения своими.
Как рассказал «Ведомостям» источник, близкий к администрации президента, и подтвердил собеседник в правительстве Кемеровской области, логично, что во время спецоперации проработали появление такого символа. «Нужен символ, который будет поднимать патриотизм, как георгиевская ленточка [на 9 мая]», – говорит собеседник в Кемерове. По его словам, Z должна символизировать «силу и правое дело российских бойцов». Он подчеркнул, что поддержать акцию призвали чиновников разного уровня и «область охотно на призыв откликнулась». В стороне, действительно, не остались и другие регионы.
Свои каналы в Telegram переименовали глава Крыма Сергей Аксенов и глава Хабаровского края Михаил Дегтярев – они добавили в название букву Z. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко также дополнил Z в описание своего канала, и в первом посте он высказал свое мнение по поводу спецоперации на Украине, дополнив текст хэштегами #ZaМир #ЗаПрезидента #СвоихНеБросаем #РусскаяВесна. Хэштег #ZаМир в своем посте в поддержку Валерия Гергиева (1 марта мэрия Мюнхена объявила о расторжении с ним контракта, уволив с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра) использовал и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин изменил название своего Telegram-канала на «РогоZин».
Забайкальский край будет называться в официальных материалах Zабайкальем, сообщается на портале правительства региона: «Акцию по поддержке спецоперации России на Украине поддержали в региональном правительстве. Z – в первую очередь знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества. Россияне размещают символ на автомобилях, окнах домов и офисов. Такой же знак нанесен на отечественную спецтехнику». Водители читинских маршруток наклеили на стекла листовки с георгиевской лентой в форме буквы Z, сообщается на сайте правительства Забайкалья (их фото со ссылкой на пресс-службу краевой администрации были опубликованы на сайте chita.ru).
Схожую символику 2 марта разместила в соцсетях «Единая Россия», литеру Z планируется использовать в названиях партийных проектов. К примеру, сторонниками «Единой России» запущена акция #ZделановРоссии, в рамках которой единороссы намерены призывать к покупке товаров отечественных производителей и рассказывать о них в соцсетях, сказали в партии.
Политолог Константин Калачев отмечает, что маркированная бронетехника была впервые использована в ходе совместных учений России и Белоруссии на территории союзной республики. Но «ассоциации с Z могут быть разными», отмечает он. Чиновники попадают в повестку и позиционируют себя в качестве наиболее лояльных граждан, отмечает политолог Михаил Виноградов. Цивилев дал сигнал другим о желательности таких действий, говорит он. Но губернаторы помимо этого должны не допускать всплесков тревожности среди жителей региона, а это не всегда просто, когда делаешь акцент на украинском конфликте.