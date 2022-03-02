Регионы учат букву Z

В России начался неформальный флешмоб по поддержке действий России на Украине. По решению губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева регион в официальных материалах правительства будет называться КуZбасс. Об этом он заявил в своем Telegram-канале. «В то время как наши парни выполняют задачи по демилитаризации и денацификации Украины, жители России, и в частности КуZбасса, столкнулись с беспрецедентным экономическим и моральным давлением из других стран, с волной дезинформации о ходе спецоперации и резко негативным отношением», – заявил Цивилев. Губернатор пояснил, что Z – это «знак поддержки наших бойцов» и «символ солидарности нашего общества».