Россияне заметили спецоперацию, но не заметили санкций

Слово санкции заезженно с 2014 г., когда к России присоединили Крым, замечает Рощин. Население привыкло, что санкции – это дело других людей, а для народа в связи с ними нет никакой особой угрозы, говорит он: «Люди считают, что санкции уже есть и что их заново объявили – это какая-то накладка. На них не обращают внимания». Поэтому нет ничего удивительного, что люди не интересуются такими «экономическими новостями» после 2014 г.: «Это такой российский фатализм. Он у нас в последнее время очевидно возобладал».