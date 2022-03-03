Россияне заметили спецоперацию, но не заметили санкций

Россияне заметили спецоперацию, но не заметили санкцийГраждане прямо не связывают экономику и политику
Граждане не испугались экономических последствий специальной военной операции России на Украине (началась 24 февраля), но их внимание плотно к ней приковано. К 28 февраля среди главных событий, которые отметили люди, лишь 9% опрошенных назвали санкции, а их последствия, такие как высокая инфляция, вспомнили 15%.
Результаты открытого опроса (при котором можно выбрать несколько вариантов ответа) представил директор по стратегическому развитию ВЦИОМа Степан Львов на заседании научного совета организации. Показатели выросли после того, как Россия начала свои действия на Украине, с 4 и 10% соответственно.
Большее значение, судя по данным ВЦИОМа, к 28 февраля представляли другие события: закончившаяся 20 февраля зимняя Олимпиада в Пекине (о ней вспомнил 21%), а также события на самой Украине. В частности, то, что названо в результатах опроса «боевыми действиями» (64%) и «обострением ситуации и разрывом дружеских отношений» (77%).
Признание ДНР и ЛНР вспомнили 13%. Это меньше, чем 22 февраля, т. е. на следующий день после того, как президент Владимир Путин объявил об их независимости (27%).
В санкциях для большинства людей нет эффекта новизны, говорит социальный психолог Алексей Рощин. Поэтому они не вызывают беспокойства, считает он.
Слово санкции заезженно с 2014 г., когда к России присоединили Крым, замечает Рощин. Население привыкло, что санкции – это дело других людей, а для народа в связи с ними нет никакой особой угрозы, говорит он: «Люди считают, что санкции уже есть и что их заново объявили – это какая-то накладка. На них не обращают внимания». Поэтому нет ничего удивительного, что люди не интересуются такими «экономическими новостями» после 2014 г.: «Это такой российский фатализм. Он у нас в последнее время очевидно возобладал».
Нет ничего удивительно в том, что люди именно так расставляют приоритеты и оценивают важность событий, говорит ведущий научный сотрудник кафедры психологии личности факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующий лабораторией Института психологии РАН Тимофей Нестик: степень тревожности зависит от степени информированности об экономических процессах.
Некоторые социологические эффекты отложены и они «недооцениваются в том числе потому, что дисконтируем будущее», считает он. «К тому же Россия переживает трудно контролируемую угрозу, которая запускает ряд психологических защит, в том числе недооценку вероятности последствий, снижение критического мышления и веру в фейковые новости, конспирологические теории», – отметил Нестик.
На вопрос о том, как граждане оценивают вероятность появления определенных проблем в своей жизни, 64% ответили, что не исключают снижения доходов, 63% – станут слишком дорогими привычные товары, 61% говорили о росте социальной несправедливости и неравенства между людьми. Это не самые высокие показатели за последнее время, следует из опроса ВЦИОМа.