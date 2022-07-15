МВД пояснило правила упрощенного приема украинцев в гражданство РФ
Граждане ДНР, ЛНР и Украины, которые постоянно проживают в Донбассе или на Украине, с 11 июля могут получить российское гражданство в упрощенном порядке – для этого нужно подать заявление о приеме в гражданство и предъявить паспорт ДНР, ЛНР или Украины, сообщило МВД России.
«Лица, проживающие на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, могут обратиться в пункты приема заявлений о приобретении гражданства Российской Федерации, расположенные на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей Украины», — рассказали в МВД. Количество таких пунктов в ДНР, ЛНР и освобожденных территориях Украины постоянно растет, отметили в министерстве.
В пресс-службе добавили, что лица без гражданства должны будут предоставить вместо паспорта документ, удостоверяющий личность и отсутствие гражданства, в котором есть отметка о регистрации по месту жительства в Донбассе или на Украине. В некоторых случаях нужно будет предоставить свидетельство о заключении или расторжении брака, которые свидетельствуют о смене фамилии, или свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство.
В МВД добавили, что граждане ДНР, ЛНР и Украины на территории России могут подать заявление в любой территориальный орган министерства. Для этого нужно предоставить паспорт, документы об отсутствии заболеваний, опасных для окружающих, сертификат об отсутствии ВИЧ и миграционную карту.
В начале июля президент России Владимир Путин подписал указ о принятии граждан ДНР, ЛНР и Украины, которые живут на территории Донбасса или Украины, в гражданство РФ в упрощенном порядке. Ранее получить гражданство упрощенно эти категории могли, только если они постоянно проживали на территории Донбасса.
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