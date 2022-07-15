МВД пояснило правила упрощенного приема украинцев в гражданство РФ

В пресс-службе добавили, что лица без гражданства должны будут предоставить вместо паспорта документ, удостоверяющий личность и отсутствие гражданства, в котором есть отметка о регистрации по месту жительства в Донбассе или на Украине. В некоторых случаях нужно будет предоставить свидетельство о заключении или расторжении брака, которые свидетельствуют о смене фамилии, или свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство.