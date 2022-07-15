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МВД пояснило правила упрощенного приема украинцев в гражданство РФ

Ведомости

Граждане ДНР, ЛНР и Украины, которые постоянно проживают в Донбассе или на Украине, с 11 июля могут получить российское гражданство в упрощенном порядке – для этого нужно подать заявление о приеме в гражданство и предъявить паспорт ДНР, ЛНР или Украины, сообщило МВД России.

«Лица, проживающие на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, могут обратиться в пункты приема заявлений о приобретении гражданства Российской Федерации, расположенные на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей Украины», — рассказали в МВД. Количество таких пунктов в ДНР, ЛНР и освобожденных территориях Украины постоянно растет, отметили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что лица без гражданства должны будут предоставить вместо паспорта документ, удостоверяющий личность и отсутствие гражданства, в котором есть отметка о регистрации по месту жительства в Донбассе или на Украине. В некоторых случаях нужно будет предоставить свидетельство о заключении или расторжении брака, которые свидетельствуют о смене фамилии, или свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство.

В МВД добавили, что граждане ДНР, ЛНР и Украины на территории России могут подать заявление в любой территориальный орган министерства. Для этого нужно предоставить паспорт, документы об отсутствии заболеваний, опасных для окружающих, сертификат об отсутствии ВИЧ и миграционную карту.

В начале июля президент России Владимир Путин подписал указ о принятии граждан ДНР, ЛНР и Украины, которые живут на территории Донбасса или Украины, в гражданство РФ в упрощенном порядке. Ранее получить гражданство упрощенно эти категории могли, только если они постоянно проживали на территории Донбасса.

Ранее по теме: Путин распространил упрощенный порядок получения гражданства России на всю Украину

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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