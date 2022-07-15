Мантуров: российский аналог препарата от СМА будет в разы дешевле швейцарского

«Мы будем продолжать работать, в частности по "золгенсме". Аналог уже есть у компании "Биокад", он проходит клинические испытания, это сложнейший на самом деле продукт. Стоимость одной дозы на сегодняшний день импортного — $2 млн. Естественно, российский по завершении клинических испытаний будет в разы дешевле», — отметил Мантуров (цитата по «Интерфаксу»).