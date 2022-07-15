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Мантуров: российский аналог препарата от СМА будет в разы дешевле швейцарского

Ведомости

Стоимость российского аналога препарата против спинальной мышечной атрофии (СМА) будет в разы ниже цены швейцарского лекарства «золгенсма», заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы будем продолжать работать, в частности по "золгенсме". Аналог уже есть у компании "Биокад", он проходит клинические испытания, это сложнейший на самом деле продукт. Стоимость одной дозы на сегодняшний день импортного — $2 млн. Естественно, российский по завершении клинических испытаний будет в разы дешевле», — отметил Мантуров (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, правительство намерено развивать программу не только импортозамещения, но и импортоопережения, потому что по многим направлениям сейчас создаются отечественные препараты.

В начале июля в России появился препарат «золгенсма» — самое дорогое лекарство в мире для лечения СМА. Препарат выпускается швейцарской компанией Novartis. Это одно из трех существующих в мире лекарств, которые применяют при СМА. Для лечения ребенка достаточно одного укола, но стоимость дозы превышает $2 млн. Минздрав зарегистрировал препарат в России в конце прошлого года.

Спинальная мышечная атрофия (СМА) — генетическое заболевание, характеризующееся развитием прогрессирующей мышечной слабости. СМА также характеризуется скелетными нарушениями (сколиозом, деформациями грудной клетки), из-за ограничения подвижности суставов развиваются контрактуры, постепенно развивается дыхательная недостаточность. Интеллект при СМА остается полностью сохранным и развивается так же, как у здоровых людей.

В конце июня российская компания Biocad подала заявку в Минздрав на клинические испытания первого российского лекарства ANB-4. Разработка препарата началась в 2018 г., первые эксперименты по оценке эффективности препарата на животных проходили в 2019 г. 

Ранее по теме: В России появился самый дорогой в мире препарат для лечения СМА

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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