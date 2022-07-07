В России появился самый дорогой в мире препарат для лечения СМА
В России официально появился самый дорогой в мире препарат «Золгенсма» для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), сообщил оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий. (ЦРПТ).
«Золгенсма» выпускается швейцарской компанией Novartis. Это одно из трех существующих в мире лекарств, которые применяют при СМА. Для лечения ребенка достаточно одного укола, но стоимость дозы превышает два $2 млн. Минздрав зарегистрировал препарат в России в конце прошлого года, напомнили в ЦРПТ.
Первые упаковки «Золгенсма» получили маркировку и поступили в гражданский оборот. Это следует из данных системы «Честный знак». Три упаковки препарата уже использовали столичная Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, сообщил оператор (цитата по «РИА Новости»).
Спинальная мышечная атрофия (СМА) — генетическое заболевание, характеризующееся развитием прогрессирующей мышечной слабости. СМА также характеризуется скелетными нарушениями (сколиозом, деформациями грудной клетки), из-за ограничения подвижности суставов развиваются контрактуры, постепенно развивается дыхательная недостаточность. Интеллект при СМА остается полностью сохранным и развивается так же, как у здоровых людей.