В России появился самый дорогой в мире препарат для лечения СМА

«Золгенсма» выпускается швейцарской компанией Novartis. Это одно из трех существующих в мире лекарств, которые применяют при СМА. Для лечения ребенка достаточно одного укола, но стоимость дозы превышает два $2 млн. Минздрав зарегистрировал препарат в России в конце прошлого года, напомнили в ЦРПТ.