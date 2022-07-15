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Протокол на лидера ДДТ Шевчука о дискредитации ВС РФ вновь поступил в суд

Ведомости

Суд Санкт-Петербурга снова зарегистрировал дело о дискредитации Вооруженных сил России в отношении лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

«Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга вновь зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, в отношении Юрия Шевчука», — говорится в сообщении. Сейчас материалы уже переданы судье.

Протокол был составлен полицейскими из Уфы после выступления группы ДДТ в Башкирии 18 мая. Административное правонарушение связано с высказываниями Шевчука, которые носили провокационных характер. 20 мая стало известно, что Шевчук отказался от дачи показаний по своему делу. Позднее, в конце мая, суд вернул полиции административное дело о дискредитации армии из-за недостатков в составлении протокола.

В пресс-службе пояснили, что в протоколе не было описано событие правонарушения, отсутствует указание на то, «в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан».

Ранее по теме: Суд вернул в полицию составленный на Шевчука протокол за дискредитацию армии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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