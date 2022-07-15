Протокол на лидера ДДТ Шевчука о дискредитации ВС РФ вновь поступил в суд
Суд Санкт-Петербурга снова зарегистрировал дело о дискредитации Вооруженных сил России в отношении лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.
«Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга вновь зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, в отношении Юрия Шевчука», — говорится в сообщении. Сейчас материалы уже переданы судье.
Протокол был составлен полицейскими из Уфы после выступления группы ДДТ в Башкирии 18 мая. Административное правонарушение связано с высказываниями Шевчука, которые носили провокационных характер. 20 мая стало известно, что Шевчук отказался от дачи показаний по своему делу. Позднее, в конце мая, суд вернул полиции административное дело о дискредитации армии из-за недостатков в составлении протокола.
В пресс-службе пояснили, что в протоколе не было описано событие правонарушения, отсутствует указание на то, «в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан».