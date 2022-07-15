«Сбер» предупредил о мошенниках под видом продавцов IKEA
В интернете стало появляться больше мошенников, которые под видом продавцов магазина товаров для дома IKEA предлагают помощь в создании заказа и скидку «сотрудников магазина», однако при оформлении заказа исчезают с деньгами клиентов, предупредил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
По его словам, покупатели присылают мошенникам ссылки на желаемый товар с реального сайта, в ответ получают ссылку на сформированную корзину с уже примененной скидкой для последующей оплаты, однако, переходя по этой ссылке, люди попадают на фишинговый сайт, дизайн которого полностью соответствует реальному сайту IKEA. По данным компании Group-IB, занимающейся кибербезопасностью, на фоне распродажи было создано минимум 20 фишинговых сайтов, которые уже заблокированы.
Кузнецов напомнил о необходимости обращать внимание на адресную строку сайта и по возможности пользоваться приложениями магазинов, которые злоумышленникам гораздо сложнее подделать.
Сейчас оформить заказ с доставкой в Москву и Петербург на сайте IKEA не получится, поскольку все интервалы для доставки и самовывоза уже заняты, сказано в сообщении, опубликованном на сайте ритейлера.
Ранее компания ввела ограничения на количеству приобретаемых товаров во время онлайн-распродажи: согласно им, покупатели смогут положить в корзину не более 70 товаров одного артикула, при этом вес всех товаров не должен превышать тонну, а стоимость – 1 млн руб.
5 июля началась онлайн-распродажа товаров ритейлера, однако почти сразу клиенты начали жаловаться на сбои в работе сайте: не получалось войти в личный кабинет, оформить заказ. В итоге компания временно приостановила прием заказов на сайте по техническим причинам и предложила клиентам оставлять заявки для заказа товаров на своем сайте.
Компания приостановила работу в России в начале марта из-за проблем с логистикой. Магазины IKEA с того момента закрыты, однако торговые центры МЕГА, которые принадлежат тому же владельцу, продолжают работать. В середине июня компания сообщила, что решила продать все четыре своих завода в России и сократить их сотрудников, а также распродать товары со своих складов. В конце июня прошла офлайн-распродажа для сотрудников сети.
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